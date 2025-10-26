После массовой драки во дворе жилого комплекса «Прокшино», расположенного в Новой Москве, в отделение полиции доставили более 80 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Из них 19 человек задержаны по подозрению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), двоих могут лишить приобретенного российского гражданства. В отношении 65 лиц составлены административные материалы по разным статьям. Кроме того, некоторых правонарушителей могут выдворить с территории России, заявила Волк.

Массовая драка в ЖК «Прокшино» произошла днем 25 октября. Очевидцы сообщили, что потасовку устроили рабочие-мигранты, которые, по их словам, бегали по району с металлическими палками, лопатами и дорожными знаками, а также кидались друг в друга камнями.

В результате оказались повреждены несколько припаркованных во дворе машин, на первых этажах домов были выбиты стекла.

Следственный комитет отмечал, что в результате инцидента есть пострадавшие. По данным Shot, травмы получили три человека. Baza писала о четверых, уточнив, что одного из них диагностировали закрытую черепно-мозговую травма и рану височной области головы. Mash, в свою очередь, сообщил о пяти пострадавших.

По словам местных жителей, во дворе ЖК 24 октября собрались рабочие группами по 10—15 человек. Они громко спорили, но, по словам очевидцев, никаких драк не было. На следующий день конфликт перерос в потасовку. Как пишет Mash, строители «что-то не поделили». Увидев полицию, некоторые из них попытались скрыться.

Волк заверила, что каждый иностранный гражданин, причастный к противоправным действиям в ЖК «Прокшино», будет привлечен к ответственности «в строгом соответствии с законодательством РФ». Тех иностранцев, к которым не будут применены меры уголовного наказания в виде лишения свободы, депортируют из России и запретят им въезд в страну.