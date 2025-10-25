Полиция работает на месте массовой драки в ЖК «Прокшино» в Новой Москве, выясняются причины, участники и зачинщики произошедшего. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

«В средствах массовой информации и сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК Прокшино в районе Коммунарки. От граждан поступил ряд обращений на службу 102. В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Будет организована проверка, по результатам которой «полицейские примут решение в соответствии с законом», добавили в столичном управлении МВД.

Днем в субботу, 25 октября, жители ЖК «Прокшино» в Коммунарке сообщили в соцсетях, что неизвестные бегали по району по улицам и закидывали друг друга металлическими палками, лопатами, дорожными знаками и камнями, а также выбили стекла на первых этажах домов. Предположительно, речь идет о рабочих-мигрантах со строек.

«Местные жители сообщают, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на „непонятном языке“», — пишет Baza.

Позже жители района сообщили, что ситуация успокоилась и зачинщики драки разбежались.

В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек, пишет Mash. По данным Baza, за медицинской помощью обратились четыре человека, у одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы.

Повреждения также получили несколько припаркованных автомобилей.