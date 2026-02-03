Даугавпилсская областная больница в Латвии уволила 49 сотрудников с гражданством России и Беларуси, сообщила пресс-служба медучреждения. Решение объяснили тем, что закон о национальной безопасности запрещает россиянам и белорусам работать на объектах критической инфраструктуры.

Увольнения, согласно сообщению пресс-службы, прошли 30 января 2026 года. Уточняется, что больница расторгла трудовые отношения с 29 младшими и средними медицинскими сотрудниками, 11 из которых в пенсионном возрасте. Оставшиеся 20 человек занимали должности в хозяйственной службе учреждения, из них трое также были пенсионерами.

В отношении еще семи человек проведут повторную проверку. В Минздраве страны отметили, что пособия по увольнению в этом случае не предусмотрены.

В пресс-службе сообщили, что решение напрямую связано с требованиями латвийского закона о национальной безопасности. Больница ссылается на пункт, который регулирует охрану критической инфраструктуры. Согласно ему, граждане России и Белоруссии не могут трудоустроиться на объекты критической инфраструктуры или работать в местах, где есть доступ к информации, имеющей важное значение для критической инфраструктуры.

Ограничить доступ россиянам и белорусам к объектам критической инфраструктуры МИД Латвии предложил еще в январе 2025 года. Тогда же ведомство подготовило поправки к закону о нацбезопасности, ограничивающие возможность граждан России и Беларуси работать на таких должностях. К критической инфраструктуре относят объекты, реализующие «важные общественные функции», охрану здоровья и обеспечение безопасности граждан.

Кроме того, поправки к документу обязывают собственников таких объектов быть «лояльными Латвии и ее конституции» и запрещают поддерживать страны, которые «угрожают суверенитету демократических государств».

В июне того же года сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», запрещающий россиянам и белорусам покупать в стране недвижимость. Закон распространяется и на юридические лица, зарегистрированные в этих странах. Кроме того, в приобретении недвижимости теперь могут отказать и юрлицу, не менее 25% уставного капитала которого принадлежит гражданину России или Белоруссии.

В октябре того же года власти страны предписали 841 россиянину покинуть Латвию добровольно, в противном случае их должны были депортировать. Под угрозой депортации оказались граждане России, которые в том числе не смогли сдать экзамен по латышскому языку. На этом фоне Госдума единогласно приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.