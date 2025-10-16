Госдума единогласно приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан, передает корреспондент RTVI 16 октября. Заявление поддержали 379 депутатов.

«Это важное решение. Конечно, хотелось бы, чтобы все европейские политики, депутаты Европарламента не только с ним ознакомились, но задумались, что происходит в Европе. Не просто людей, которые не сдали языковый экзамен, выселяют, пенсионного возраста, а выселяют нелояльных. Есть примеры, когда поэтесса, женщина сдала экзамен по языку, но при этом выступала за запрет сноса памятников нашим воинам, погибшим в Латвии. Ее с мужем выслали. Вдумайтесь, что происходит. Это геноцид», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания.

Он подчеркнул, что «это фашистский режим».

«Фильтрационные процедуры»

Депутаты Госдумы «решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации», говорится в заявлении.

Парламентарии обращают внимание на то, что к сложившейся ситуации привели поправки к Закону об иммиграции, принятые Сеймом Латвии в 2022 и 2023 годах. В соответствии с ними «в духе нацистских подходов» аннулируется вид на жительство в Латвии у 841 россиянина, не прошедшего «фильтрационные процедуры» экзамена на знание государственного языка и заполнения так называемой анкеты лояльности. В результате все эти российские граждане подлежат депортации. У депутатов «вызывает крайнее возмущение содержащееся в такой анкете требование о согласии с политикой Латвии по сносу памятников советским героям, победившим в войне с гитлеровской Германией».

В заявлении говорится, что «антигуманное ужесточение требований к русскому национальному меньшинству коснулось, в первую очередь, людей преклонного возраста, которые в силу объективных причин сталкиваются с невозможностью прохождения унизительных процедур».

«Власти Латвии в своей оголтелой русофобии скатились к требованию о знании национального языка даже глухонемыми и слепыми. Достоверно известно о смертях нескольких пожилых людей в ходе экзамена, устроенного для пересмотра вида на жительство в Латвии, а также о случаях суицида не прошедших экзаменационное испытание», — сказано в заявлении Госдумы.

«Считая недопустимой дискриминацию по признакам языка, расы, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — говорится в документе.

«Наших в обиду не дадим»

В большинстве случаев рестрикции латвийских властей коснулись людей старшего возраста, как правило, родившихся, живших и работающих в Латвии еще с советских времен, рассказал во время обсуждения глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«По мнению трусливых властей, эти пенсионеры являются угрозой национальной безопасности республики, и в своих гонениях они скатились уже до необходимости сдачи экзамена глухонемыми и слепыми», — заявил он.

Депортированных граждан ждут в России, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Всех обеспечим достойным жильем, условиями, подобающими для наших граждан, по здравоохранению, образованию для детей. Наших в обиду не дадим!» — заверил депутат.

О ситуации с депортацией россиян из Латвии

Ранее издание Politico со ссылкой на латвийское миграционное управление сообщило, что власти Латвии предписали 841 россиянину покинуть территорию страны до 13 октября, в противном случае их депортируют. Под угрозой депортации из республики оказались российские граждане, которые не подали вовремя необходимые документы, в частности, не смогли подтвердить владение латышским языком и пройти обязательную проверку безопасности.

По данным латвийского управления миграции, из примерно 30 тыс. российских граждан, на которых распространяются новые требования, около 2,6 тыс. покинули страну самостоятельно.

В посольстве России в Латвии заявили РИА Новости, что россияне, проживающие в республике без статуса жителя Евросоюза, могут быть депортированы через 30 дней после получения соответствующего решения. В дипмиссии отметили, что высылка не произойдет немедленно.

У россиян, подлежащих депортации из Латвии, есть несколько способов остаться в Латвии:

1. Оформить временный вид на жительство, если в стране есть близкие родственники.

2. Оспорить решение о депортации до или в суде.

3. Получить разрешение на отсрочку выезда из-за уважительных причин, трудных жизненных обстоятельств или неотложных бытовых вопросов.

В Кремле, комментируя планы депортации более 800 россиян из Латвии, заявили, что эти граждане могут вернуться на свою родину и «построить свою жизнь здесь». В российском МВД сообщили о разработанном комплексе мер по «содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны» для тех, кто подвергнется депортации.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании 15 октября заявил, что власти России должны предоставить гражданам, которых планируют депортировать из Латвии, жилье и «возможность на новой родине, фактически в своей стране».