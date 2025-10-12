МВД России разработало комплекс мер по «содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны» для россиян, которых планируют депортировать власти Латвии. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточнила, что меры поддержки соотечественников были разработаны «в связи с новостными сообщениями о депортации из Латвийской Республики свыше 800 россиян, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности».

«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — говорится в сообщении.

По прибытии в Россию им будет оказана «всесторонняя помощь», добавила Волк.

Представитель МВД также напомнила, что с 2006 года действует государственная программа по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Она предусматривает компенсацию расходов на переезд, а также финансовую и юридическую поддержку в начале проживания.

Ранее издание Politico со ссылкой на латвийское миграционное управление сообщило, что власти Латвии предписали 841 россиянину покинуть территорию страны до 13 октября, в противном случае их депортируют. В материале говорится, что под угрозой депортации из республики оказались российские граждане, которые не подали вовремя необходимые документы, в частности, не смогли подтвердить владение латышским языком и пройти обязательную проверку безопасности.

После начала военной операции в Латвии ужесточили закон об иммиграции. Согласно поправкам, проживающим в республике россиянам необходимо подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, подтвердить знание латышского языка на уровне A2, а также пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года. По данным латвийского управления миграции, из примерно 30 тыс. российских граждан, на которых распространяются новые требования, около 2,6 тыс. покинули страну самостоятельно.