По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина главы профильных думских комитетов вместе с вице-спикером Петром Толстым подготовят предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии. Само заявление будет обсуждаться 16 октября, сообщает корреспондент RTVI.

Как заявил Володин, граждане России в прибалтийских странах сегодня терпят унижения и гонения, и Госдума сделает все, чтобы их защитить. По его мнению, в Евросоюзе сегодня практически создана «тюрьма народов», а в Европе действует «фашиствующий режим, потому что основополагающие права граждан попираются».

По его словам, пенсионеры, которые живут в странах Балтии и считают русский язык своим родным, но не хотят принимать гражданство, «сегодня терпят унижения, гонения».

«Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все для того, чтобы защитить наших граждан», — заявил Володин.

Толстой обратил внимание на то, что сейчас из Латвии готовится высылка 841 гражданина РФ.

«То есть это наши с вами граждане, которых просто пешком отправляют через границу. Нет нужды говорить о том, что никакое мировое сообщество, так называемое, на которое 30 лет ориентировались наши элиты, заглядывали им в рот, никак не среагирует, и им абсолютно наплевать», — сказал вице-спикер Госдумы.

По его словам, такая реакция Запада ожидаема. При этом он признал, что со стороны России после развала СССР «не было должного внимания к этому вопросу».

«Были гневные заявления, была недовольная реакция нашего МИДа, но действия никакого не было со стороны Российской Федерации», — добавил он.

Толстой уточнил, что заявление по поводу высылки россиян из Латвии, которое будет обсуждаться 16 октября, «должно стать просто первым шагом в цепочке действий, потому что страна должна действовать».

В начале нулевых, продолжил парламентарий, писатель и «довольно радикальный, так сказать, творческий человек» Эдуард Лимонов проводил в Латвии акцию под названием «За наших стариков отрежем уши».

«Тогда наша власть, наше правительство хохотало. Говорило: “Какие маргиналы”, “Нам нужны порты, да Бог с ним, с этим”. Так вот, нам нужно это изменить, потому что Россия — великая страна. Это граждане нашей страны. Мы должны их защищать делом, действием. Россия должна быть достойна тех людей, которых пешком отправляют через границу без копейки денег в Россию», — заявил Толстой.

Депутат подчеркнул, что российские власти должны предоставить своим гражданам, которых планируют депортировать из Латвии, жилье и «возможность на новой родине, фактически в своей стране».

«Мне кажется, что одного нашего заявления недостаточно. Очень важно, что сделает правительство Российской Федерации на федеральном уровне и главы субъектов Федерации на своем уровне», — сказал Толстой.

К лицам, которых планируют депортировать из Латвии, обратился глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Говорю это, прежде всего, и для них. Им необходимо обратиться в посольство РФ, где будет оказана необходимая поддержка, разъяснен порядок действий. Есть возможность переезда в качестве участника госпрограммы по переселению соотечественников и репатрианта по статусу вынужденного переселенца», — добавил он.

О ситуации с депортацией россиян из Латвии

Ранее газета Politico сообщила, что власти Латвии обязали 841 россиянина покинуть страну до 13 октября. Причиной стали не подтвержденное знание латышского языка и несвоевременное предоставление документов для продления вида на жительство.

В российском посольстве, комментируя РИА Новости эту ситуацию, пояснили, что россияне, проживающие в Латвии без статуса жителя Евросоюза, могут быть депортированы через 30 дней после получения соответствующего решения.

В ведомстве также подчеркнули, что высылка не произойдет немедленно. У россиян, подлежащих депортации, есть несколько способов остаться в Латвии:

1. Оформить временный вид на жительство, если в стране есть близкие родственники.

2. Оспорить решение о депортации до или в суде.

3. Получить разрешение на отсрочку выезда из-за уважительных причин, трудных жизненных обстоятельств или неотложных бытовых вопросов.

В дипмиссии отметили, что некоторые из граждан России, которых должны были выслать из страны, вероятно, самостоятельно покинула территорию республики, не дожидаясь принудительных мер.

В посольстве также сообщили, что в 2022-2025 годах из Латвии были депортированы 10 человек, включая председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова.

В августе 2022 года правительство республики объявило о новых правилах продления вида на жительство для граждан России. Теперь ВНЖ будет выдаваться только в исключительных случаях, а для получения постоянного вида на жительство потребуется сдать экзамен по государственному языку на уровень не ниже А2.