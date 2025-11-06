Мэр Рязани Виталий Артемов, отстраненный от должности на время антикоррупционной проверки, написал заявление о добровольном сложении полномочий. Городская Дума рассмотрит его на внеочередном заседании в пятницу, 7 ноября, сообщает ее пресс-служба.

Сам Артемов объявил о решении уйти в отставку в своем телеграм-канале, не объяснив причин.

«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — написал он.

Как отметил мэр, за время его пребывания на посту благодаря поддержке жителей произошли «позитивные изменения» — от появления новых благоустроенных территорий и дорог до строительства школ и детских садов.

Артемов выразил уверенность, что и после его ухода все проекты будут реализованы «на должном уровне, качественно и в срок». Он также пообещал продолжать посильно помогать Рязани и ее жителям и в дальнейшем.

Предыдущий пост от своего имени Артемов опубликовал 18 октября, он был посвящен мероприятиям по озеленению города.

О решении отстранить рязанского мэра от должности до 20 декабря включительно гордума объявила 23 октября. За этот период предполагалось провести проверку полноты сведений в поданной им декларации о доходах, расходах и имуществе.

Пост врио мэра Рязани с 27 октября занимает первый замглавы администрации города Дмитрий Лощинин.

Днем ранее, 22 октября, рязанское отделение «Единой России» приостановило полномочия Артемова в качестве секретаря и члена президиума.

«Основанием для приостановления полномочий стали многочисленные жалобы жителей города Рязани, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы», — говорится в сообщении.

В региональном политсовете «ЕР» добавили, что расценивают такие действия как «наносящие ущерб политическим интересам партии».

«Больше миллиарда кредитов»: претензии губернатора

Этому предшествовал пост в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова, в котором он отчитал администрацию Рязани и некоторые муниципалитеты за «наплевательское отношение» к жителям. Малков тогда поручил руководителям на местах взять под личный контроль и персональную ответственность работу с обращениями граждан.

К посту прилагалось видео с заседания областного правительства, на котором глава региона возмутился тем, что чиновники отвечают на обращения граждан «отписками». Большинство примеров, которые он привел, были именно из Рязани. При этом чиновники часто ссылались на отсутствие бюджетных средств даже на базовые работы, например, в случаях, когда было необходимо засыпать лужу или пометить переход «зеброй».

До этого, 14 октября, Малков также на заседании регионального правительства рассказал, что во время подготовки бюджета «вскрыл» факты использования властями Рязани коммерческих кредитов, несмотря на рост городских доходов и беспрецедентную поддержку из федерального бюджета.

«Я удивлен, что Рязань при существенном росте собственных доходов берет кредиты в банках. <…> Только в этом году больше миллиарда коммерческих кредитов под 26%», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что регион занимает принципиальную позицию не брать коммерческие кредиты, которые допустимы только в крайнем случае, а с текущей ставкой являются «настоящим самоубийством».

Малков поручил руководству контрольного управления «очень внимательно посмотреть обоснованность этих решений, когда мы каждый рубль считаем, в какую сумму это обошлось». Он привел в пример «давнюю проблему» канализационной насосной станции (КНС) №4 в Рязани, на реконструкцию которой выделили средства еще в 2023 году и должны были завершить работы к июлю 2024 года, но этого так и не произошло.

«А деньги 23-го и деньги 25-го годов — это две большие разницы. КНС по-прежнему нет. <…> Сейчас такое время, когда к таким примерам будет другое отношение», — заключил глава региона.

В начале октября прокуратура внесла представление мэру Рязани в связи со срывом отопительного сезона для жителей более 200 домов. Как сочли в ведомстве, это произошло из-за плохо организованного контроля за соблюдением сроков работ по капремонту городских магистральных трубопроводов.