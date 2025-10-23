Городская дума Рязани распорядилась отстранить мэра города Виталия Артемова от должности на период проверки сведений о расходах и доходах, которые он подал. На сайте местного парламента указано, что решение будет действовать до 20 декабря 2025 года.

«От замещаемой должности муниципальной службы главы администрации города Рязани с 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — говорится в пресс-релизе гордумы.

Накануне Артемова сняли со всех партийных должностей в «Единой России». Как сообщила пресс-служба ЕР, мэра Рязани также лишили членства в президиуме областного политсовета.

Основанием стала критика в адрес мэра со стороны жителей города, которая связана с работой ЖКХ и дорожной инфраструктуры, неэффективным управлением муниципальными предприятиями и другими проблемами. В сообщении «Единой России» указано, что действия Артемова на посту градоначальника расцениваются как «ущерб политическим интересам партии».

14 октября глава Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства раскритиковал мэрию областного центра за использование коммерческих кредитов, назвав это «самоубийством» из-за высоких процентных ставок. По его словам, с начала 2025 года бюджет Рязани пополнился кредитами на сумму около миллиарда рублей под 26% годовых.

22 октября в канале Малкова появился пост, в котором рязанский губернатор обратил внимание на «неадекватные ответы на обращения граждан» в в Рязани и некоторых муниципалитетах.

«Людям отвечают отписками — “разбирайтесь сами” на чиновничьем языке. Это наплевательское отношение к жителям. Так не пойдет», — написал глава региона.

В разговоре с YA62.ru политолог Александр Семенов рассказал, что губернатор имеет претензии к рязанской мэрии, среди которых благоустройство города и срыв отопительного сезона.

Ранее прокуратура уже вынесла рязанской администрации представление в связи с тем, что более 200 домов остались без отопления. Семенов добавил, что в ближайшее время стоит ожидать «кадровых и организационных решений».

В октябре 2025 года самарский губернатор Вячеслав Федорищев в эфире программы «Вести Самара» с нецензурной формулировкой уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова (хотя юридически у него нет такого права). Причиной, по словам главы региона, стало ненадлежащее отношение к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

После скандала Жидков попал в больницу из-за проблем с сердцем. Федорищев извинился за грубое высказывание, но свои претензии к главе района не снял. Члены отделения «Единой России» Кинельского района Самарской области обратились в партийную комиссию по этике с жалобой на губернатора.