Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился перед всеми, кто видел ролик с увольнением главы Кинельского района Юрия Жидкова, за грубую форму, в которой отправил его в отставку. Слова руководителя региона приводит «Царьград».

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — сказал Федорищев.

При этом само решение об увольнении Жидкова он считает обоснованным. Как утверждает губернатор, во время своего визита в район он везде наблюдал «абсолютную халатность и пренебрежение к интересам жителей». По его словам, теперь уже «знаменитый камень» стал в этой ситуации «крайней точкой».

«Можно исправить нехватку компетенций, опыта, знаний. Но если такое отношение в душе к нашим героям — это недопустимо», — заявил Федорищев.

На вопрос «Царьграда», не видит ли глава региона скрытого подтекста в том, что Жидков назвал камень с мемориальной табличкой «просто камнем», он ответил, что дело, скорее всего, в халатности и не более, потому что в ином случае, добавил глава региона, это были бы «уже статьи не только Административного кодекса».

«Эмоционально тяжело»: объяснение главы района

Сам скандально уволенный Юрий Жидков признался, что это решение губернатора было для него неожиданным и «эмоционально тяжелым». В своем телеграм-канале он подтвердил, что находится в больнице, и сообщил, что напишет заявление об отставке после выздоровления.

«Сейчас нахожусь в районной больнице, здоровье стабилизировалось, спасибо всем, кто поддержал», — сказал Жидков в коротком видео, предваряющем развернутый пост с объяснением ситуации.

Он рассказал, что мемориальный камень, по поводу которого губернатор устроил ему допрос, стоял на месте будущего обелиска в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны. Когда обелиск планово установили в 2022 году, камень по желанию местных жителей перенесли на территорию школы, но сам Жидков до скандала об этом не знал.

Глава Кинельского района заявил, что «с глубоким почтением относится к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них» и «с таким же вниманием» относится к участникам военной операции на Украине.

Жидков не согласился с критикой губернатора по поводу качества его работы и отношения к людям. Он отметил, что работает «на благо родного края» почти 30 лет, и что его район в 2024 году был на первом месте в Самарской области по социально-экономическому развитию.

«Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. <…> После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — написал Жидков.

Суть скандала и оценка Кремля

Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района прямо под телекамерами во время осмотра территории одной из школ 14 октября. На видео, показанном ГТРК «Самара», Вячеслав Федорищев пытался добиться от Юрия Жидкова объяснения, что за камень с разбитой табличкой лежит под кустом, но четкого ответа не получил.

«То есть это просто камень?» — уточнил губернатор. Услышав утвердительный ответ, он заявил: «Уволен, н…» (этот момент постарались «запикать»), с силой хлопнул собеседника по спине и удалился.

15 октября стало известно, что Жидкова на скорой увезли в больницу. Его первый заместитель Дмитрий Григошкин сказал RTVI, что у главы района «что-то с сердцем». Об этом же сообщила Daily Storm жена Жидкова Наталья, заверив, что в целом он чувствует себя нормально и что семья переживет случившееся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что вопрос назначений и увольнений глав районов относится к полномочиям руководителя региона: «Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии».