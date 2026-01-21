Сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») организовала тур для российских звезд и инфлюенсеров на французский горнолыжный курорт Куршевель: гостей доставили в люксовый отель на частном джете, четыре дня развлекали полетами на вертолетах и роскошными вечеринками, где их угощали элитным алкоголем. На мероприятие, по некоторым данным, было потрачено не менее 30 млн рублей. В то же время, по словам сотрудников компании, им массово начали сокращать зарплаты, а недовольных такой мерой попросили уволиться. Подробности — в материале RTVI.

Собчак, Самойлова и Рогов

Rendez-Vous приурочила поездку к 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле. В числе приглашенных в праздничный тур звезд были журналистки Ксения Собчак и Анастасия Полетаева, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, предпринимательница Ксения Шипилова и другие знаменитости. Также в мероприятии участвовали десять сотрудников компании.

Гости провели в Куршевеле четыре дня и все это время активно делились контентом в социальных сетях. В частности, Собчак писала в своем телеграм-канале, что у нее случилось «неожиданное rendez-vous с Оксаной Самойловой в Куршевеле».

Журналистка также публиковала подборку кадров с курорта в Instagram*, на которых она гуляет в горах, позирует на красной дорожке, общается с певицей Клавой Кокой (Клавдией Высоковой) и ест устрицы вместе с другими звездами. «Rendez-Vous Russia устроили лучший пресс-тур ever. Браво», — написала она.

Оксана Самойлова, в свою очередь, поделилась, что провела время в Куршевеле «в прекрасной компании», а Александр Рогов рассказал, что после путешествия на французский курорт в его копилке приключений произошло пополнение.

«Хочу поблагодарить команду Rendez-Vous за это потрясающее приключение во французских Альпах. Еще раз поздравляю бренд с 25-летием и желаю нам еще много совместных проектов!» — написал он в своем Instagram*.

Елизавета Базыкина опубликовала кадры с вертолетом. Девушка уточнила, что в связи с окончанием пресс-тура улетает на нем из Куршевеля в Женеву, а дальше ей предстоят «долгие часы в самолете».

Потратили не менее 30 млн рублей

По данным телеграм-канала Baza, стоимость праздничного тура, организованного Rendez-Vous, составила не менее 30 млн рублей. Гостей поселили в люксовом горном отеле, где стоимость за номера на четыре дня начинается от €8,6 тыс. (более 770 тыс. рублей). Звездных участников мероприятия кормили устрицами, прошутто, хамоном, а также угощали элитным алкоголем. Телеграм-канал подсчитал, что только один из ужинов обошелся компании в 1 млн рублей.

В числе прочего, для гостей во время приема пищи эксклюзивно выступала французская певица Патрисия Каас. Катание на лыжах и сноубордах, по информации Baza, обошлось Rendez-Vous примерно в 1,5 млн рублей. Оно сопровождалось фотосъемкой от фотографа Дениса Шумова и полетами на частных вертолетах.

РЕН ТВ утверждает, что на такие перелеты участники пресс-тура в среднем потратили по 500 тыс. рублей. Причем на один борт помещается только пять человек, а их было «гораздо больше», добавляет телеканал.

Сотрудники Rendez-Vous жалуются на сокращение зарплат

Волна критики на Rendez-Vous обрушилась от ее же сотрудников. В частности, собеседница РЕН ТВ рассказала, что в столичных магазинах сети с лета начали массово сокращать зарплаты и просили уйти недовольных таким решением.

«Зависит от продавца — насколько тебя хватает. Некоторые девочки вообще работали 7/0 без выходных и за это получали 200-250 тыс., а сейчас зарплата 80 тыс. — больше ты не получишь. <…> Директора не уважают, говорят: «Уходите, вас никто не держит, незаменимых людей не бывает»,», — поделилась она.

В стороне от обсуждений также не остались клиенты компании и пользователи соцсетей. Они заявили Shot, что сеть якобы «давно оторвана от реальности», поскольку «не отвечает запросам своей целевой аудитории» и завышает цены так, что они «становятся неподъемным для обычного покупателя».

Вместе с тем под своими постами в Instagram* представители Rendez-Vous заверяют комментаторов, что «мероприятие было организовано командой бутика в Куршевеле к его 16-летию и не влияет на наши цены в России, они остаются прежними».

«Абзац» обращает внимание, что пользователи соцсетей также сравнили VIP-тур Rendez-Vous с «голой вечеринкой», которую в конце 2023 года организовала блогер Анастасия Ивлеева. Также комментаторов возмутило то, что мероприятие российской компании прошло за рубежом.

«Зашел не в ту дверь». Как российские звезды оправдались за «голую» вечеринку

«В этот магазин больше ни ногой»

Сергей Фадеичев / ТАСС

Выбор локации для звездной поездки также раскритиковали парламентарии и общественники. В частности, депутат Станислав Наумов в разговоре с «Абзацем» призвал знаменитостей отдыхать в России.

«Куршевель — это, наверное, когда-то вполне себе понятное место зимнего отдыха. А сейчас уже не раз все обращали внимание, что не надо прикрываться исполнением разного рода песен типа „Матушка-земля“. Это не тот случай, где можно за счет припева как-то оттанцевать саму по себе ситуацию. Праздники, юбилеи праздновать надо, это нормально. Но для этого в России достаточно мест. Пусть, если хотят, в Абзаково съездят. На Урале точно не хуже, чем в Куршевеле», — сказал он.

Общественный деятель Сергей Зайцев согласился с тем, что, «если бренд позиционирует себя как российский, его праздник должен проходить на российской земле».

«Поездка же во Францию, в том числе после прошлогоднего инцидента с недопуском российского флага, выглядит как осознанный выбор в пользу зарубежного шика, а не национальной солидарности», — объяснил он в беседе с 360.ru.

Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко назвала тур Rendez-Vous «безобразием и неприличием» и призвала компетентные органы поговорить с компанией. При этом она считает, что в этой ситуации «наказывать надо не компанию, а тех, кто поехал».

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал организованную компанией поездку шабашем и призвал россиян обратить внимание на другие отечественные сети. По мнению парламентария, Rendez-Vous должна уйти с российского рынка и подумать об открытии магазинов в западных странах.

«Я уверен, что люди, которые сейчас болеют и переживают за страну, в этот магазин больше ни ногой», — заявил он.

Депутат Михаил Романов призвал проверить деятельность сети магазинов, в том числе то, насколько она добросовестно платит налоги и соблюдает нормы российского законодательства. По его утверждению, эта ситуация демонстрирует, что владельцы Rendez-Vous «существуют в собственных, оторванных от реальности представлениях — в то время как наши солдаты и офицеры проливают кровь».

«Эти люди ведут деятельность на нашей территории, но при этом позволяют себе подобные с точки зрения здравой логики необъяснимые поступки. Это говорит об абсолютном отсутствии у них и совести, и разума, и чувства ответственности», — подчеркнул он.

Депутат Александр Толмачев в беседе с Life.ru возмутился тем, что для мероприятия было выбрано «не то время, не то место». Кроме того, вопросы у парламентария вызвал и список гостей, которые, по его мнению, вряд ли являются клиентами Rendez-Vous.

«Миллионы рублей, которые организаторы потратили на вечеринку, пошли в европейский бюджет. Получается, это финансирование тех, кто помогает ВСУ. В тот момент, когда бойцы отстаивают интересы России, <…> кто-то развлекается в Куршевеле и дает деньги недружественной стране», — убежден он.

Депутат Брянской областной думы и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов также раскритиковал финансовый аспект звездного тура. Он считает, что эти же средства можно было вложить в развитие российских курортных регионов.

«Каждый рубль, оставленный Rendez-Vous в Куршевеле, работает против России, против наших рабочих мест, против нашего будущего. Истинный патриотизм и гражданская зрелость сегодня проявляются не в громких словах, а в конкретных делах — в развитии производства в России, поддержке отечественных курортов и поставщиков, достойной оплате труда своих работников», — сказал он NEWS.ru.

Реакция Rendez-Vous на критику

Сергей Фадеичев / ТАСС

Представители Rendez-Vous заявили, что VIP-тур для российских звезд был организован командой бутика, расположенного в Куршевеле.

«Это локальный формат конкретного магазина в Куршевеле, впереди будет много масштабных проектов и мероприятий в России. Инфлюенсеры помогают нам делиться событиями с широкой аудиторией, чтобы каждый смог найти что-то свое», — сказали в пресс-службе компании.

Однако авторы телеграм-каналов о моде и PR промо-кампанию Rendez-Vous раскритиковали. Например, «Героиня Татлера» описала мероприятие как «просто учебник для тех, кто хочет очень дорого и эффектно — с вертолетами, прайветджетами, бордовыми розами и Патрисией Каас — угробить репутацию бренда и заставить всех себя ненавидеть».

Автор телеграм-канала также раскритиковала директора по стратегическому маркетингу Rendez-Vous Алину Миеву, заявив, что с момента прихода девушки в компанию бренд якобы стал больше «говорить о себе, но еще больше — о самой Алине».

«Да и вполне очевидно, что это ей, Алине хочется тусоваться и дружить с Самойловой и Собчак, а сети бюджетных обувных магазинов это ни к чему», — утверждает «Героиня Татлера».

В ответ на это Миева попросила создателя канала не вмешиваться в ее работу.

«В июне у нас был пресс-тур в Краснодар на нашу экоферму, а следующей поездкой у нас намечен второй тур в Краснодар, будем рады видеть вас за одним столом. По вопросу стратегии продвижения нашей компании Rendez-Vous, думаю, мы сами справимся без ваших советов. Все же есть люди, которые много работают, а есть те, которые умеют только наблюдать. Тут наши ценности точно не сходятся», — написала она в своем телеграм-канале (в настоящее время это сообщение удалено. — Прим. RTVI).

Rendez-Vous 20 января открыл продажу свитера с надписью Courchevel. В своем Instagram* магазин пояснил, что «воспоминания о Куршевеле остаются надолго». Большинство комментариев под этим постом — негативные. Покупатели пишут о том, что будут обходить магазин стороной, говорят об отмене своих заказов, а также сообщают, что отказались от карт лояльности сети.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена