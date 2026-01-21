Сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») организовала тур для российских звезд и инфлюенсеров на французский горнолыжный курорт Куршевель: гостей доставили в люксовый отель на частном джете, четыре дня развлекали полетами на вертолетах и роскошными вечеринками, где их угощали элитным алкоголем. На мероприятие, по некоторым данным, было потрачено не менее 30 млн рублей. В то же время, по словам сотрудников компании, им массово начали сокращать зарплаты, а недовольных такой мерой попросили уволиться. Подробности — в материале RTVI.

Собчак, Самойлова и Рогов

Rendez-Vous приурочила поездку к 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле. В числе приглашенных в праздничный тур звезд были журналистки Ксения Собчак и Анастасия Полетаева, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, актриса Елизавета Базыкина, модель Елена Перминова, предпринимательница Ксения Шипилова и другие знаменитости. Также в мероприятии участвовали десять сотрудников компании.

Гости провели в Куршевеле четыре дня и все это время активно делились контентом в социальных сетях. В частности, Собчак писала в своем телеграм-канале, что у нее случилось «неожиданное rendez-vous с Оксаной Самойловой в Куршевеле».

Журналистка также публиковала подборку кадров с курорта в Instagram*, на которых она гуляет в горах, позирует на красной дорожке, общается с певицей Клавой Кокой (Клавдией Высоковой) и ест устрицы вместе с другими звездами. «Rendez-Vous Russia устроили лучший пресс-тур ever. Браво», — написала она.

Оксана Самойлова, в свою очередь, поделилась, что провела время в Куршевеле «в прекрасной компании», а Александр Рогов рассказал, что после путешествия на французский курорт в его копилке приключений произошло пополнение.

«Хочу поблагодарить команду Rendez-Vous за это потрясающее приключение во французских Альпах. Еще раз поздравляю бренд с 25-летием и желаю нам еще много совместных проектов!» — написал он в своем Instagram*.

Елизавета Базыкина опубликовала кадры с вертолетом. Девушка уточнила, что в связи с окончанием пресс-тура улетает на нем из Куршевеля в Женеву, а дальше ей предстоят «долгие часы в самолете».

Потратили не менее 30 млн рублей

По данным телеграм-канала Baza, стоимость праздничного тура, организованного Rendez-Vous, составила не менее 30 млн рублей. Гостей поселили в люксовом горном отеле, где стоимость за номера на четыре дня начинается от €8,6 тыс. (более 770 тыс. рублей). Звездных участников мероприятия кормили устрицами, прошутто, хамоном, а также угощали элитным алкоголем. Телеграм-канал подсчитал, что только один из ужинов обошелся компании в 1 млн рублей.

В числе прочего, для гостей во время приема пищи эксклюзивно выступала французская певица Патрисия Каас. Катание на лыжах и сноубордах, по информации Baza, обошлось Rendez-Vous примерно в 1,5 млн рублей. Оно сопровождалось фотосъемкой от фотографа Дениса Шумова и полетами на частных вертолетах.

РЕН ТВ утверждает, что на такие перелеты участники пресс-тура в среднем потратили по 500 тыс. рублей. Причем на один борт помещается только пять человек, а их было «гораздо больше», добавляет телеканал.

Сотрудники Rendez-Vous жалуются на сокращение зарплат

Волна критики на Rendez-Vous обрушилась от ее же сотрудников. В частности, собеседница РЕН ТВ рассказала, что в столичных магазинах сети с лета начали массово сокращать зарплаты и просили уйти недовольных таким решением.

«Зависит от продавца — насколько тебя хватает. Некоторые девочки вообще работали 7/0 без выходных и за это получали 200-250 тыс., а сейчас зарплата 80 тыс. — больше ты не получишь. <…> Директора не уважают, говорят: «Уходите, вас никто не держит, незаменимых людей не бывает»,», — поделилась она.

В стороне от обсуждений также не остались клиенты компании и пользователи соцсетей. Они заявили Shot, что сеть якобы «давно оторвана от реальности», поскольку «не отвечает запросам своей целевой аудитории» и завышает цены так, что они «становятся неподъемным для обычного покупателя».

Вместе с тем под своими постами в Instagram* представители Rendez-Vous заверяют комментаторов, что «мероприятие было организовано командой бутика в Куршевеле к его 16-летию и не влияет на наши цены в России, они остаются прежними».

«Абзац» обращает внимание, что пользователи соцсетей также сравнили VIP-тур Rendez-Vous с «голой вечеринкой», которую в конце 2023 года организовала блогер Анастасия Ивлеева. Также комментаторов возмутило то, что мероприятие российской компании прошло за рубежом.

«В этот магазин больше ни ногой»

Выбор локации для звездной поездки также раскритиковали парламентарии и общественники. В частности, депутат Станислав Наумов в разговоре с «Абзацем» призвал знаменитостей отдыхать в России.

«Куршевель — это, наверное, когда-то вполне себе понятное место зимнего отдыха. А сейчас уже не раз все обращали внимание, что не надо прикрываться исполнением разного рода песен типа „Матушка-земля“. Это не тот случай, где можно за счет припева как-то оттанцевать саму по себе ситуацию. Праздники, юбилеи праздновать надо, это нормально. Но для этого в России достаточно мест. Пусть, если хотят, в Абзаково съездят. На Урале точно не хуже, чем в Куршевеле», — сказал он.

Общественный деятель Сергей Зайцев согласился с тем, что, «если бренд позиционирует себя как российский, его праздник должен проходить на российской земле».

«Поездка же во Францию, в том числе после прошлогоднего инцидента с недопуском российского флага, выглядит как осознанный выбор в пользу зарубежного шика, а не национальной солидарности», — объяснил он в беседе с 360.ru.

Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко назвала тур Rendez-Vous «безобразием и неприличием» и призвала компетентные органы поговорить с компанией. При этом она считает, что в этой ситуации «наказывать надо не компанию, а тех, кто поехал».

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал организованную компанией поездку шабашем и призвал россиян обратить внимание на другие отечественные сети. По мнению парламентария, Rendez-Vous должна уйти с российского рынка и подумать об открытии магазинов в западных странах.

«Я уверен, что люди, которые сейчас болеют и переживают за страну, в этот магазин больше ни ногой», — заявил он.

Депутат Михаил Романов призвал проверить деятельность сети магазинов, в том числе то, насколько она добросовестно платит налоги и соблюдает нормы российского законодательства. По его утверждению, эта ситуация демонстрирует, что владельцы Rendez-Vous «существуют в собственных, оторванных от реальности представлениях — в то время как наши солдаты и офицеры проливают кровь».

«Эти люди ведут деятельность на нашей территории, но при этом позволяют себе подобные с точки зрения здравой логики необъяснимые поступки. Это говорит об абсолютном отсутствии у них и совести, и разума, и чувства ответственности», — подчеркнул он.

Депутат Александр Толмачев в беседе с Life.ru возмутился тем, что для мероприятия было выбрано «не то время, не то место». Кроме того, вопросы у парламентария вызвал и список гостей, которые, по его мнению, вряд ли являются клиентами Rendez-Vous.

«Миллионы рублей, которые организаторы потратили на вечеринку, пошли в европейский бюджет. Получается, это финансирование тех, кто помогает ВСУ. В тот момент, когда бойцы отстаивают интересы России, <…> кто-то развлекается в Куршевеле и дает деньги недружественной стране», — убежден он.

Депутат Брянской областной думы и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов также раскритиковал финансовый аспект звездного тура. Он считает, что эти же средства можно было вложить в развитие российских курортных регионов.

«Каждый рубль, оставленный Rendez-Vous в Куршевеле, работает против России, против наших рабочих мест, против нашего будущего. Истинный патриотизм и гражданская зрелость сегодня проявляются не в громких словах, а в конкретных делах — в развитии производства в России, поддержке отечественных курортов и поставщиков, достойной оплате труда своих работников», — сказал он NEWS.ru.

Реакция Rendez-Vous на критику

Представители Rendez-Vous заявили, что VIP-тур для российских звезд был организован командой бутика, расположенного в Куршевеле.

«Это локальный формат конкретного магазина в Куршевеле, впереди будет много масштабных проектов и мероприятий в России. Инфлюенсеры помогают нам делиться событиями с широкой аудиторией, чтобы каждый смог найти что-то свое», — сказали в пресс-службе компании.

Однако авторы телеграм-каналов о моде и PR промо-кампанию Rendez-Vous раскритиковали. Например, «Героиня Татлера» описала мероприятие как «просто учебник для тех, кто хочет очень дорого и эффектно — с вертолетами, прайветджетами, бордовыми розами и Патрисией Каас — угробить репутацию бренда и заставить всех себя ненавидеть».

Автор телеграм-канала также раскритиковала директора по стратегическому маркетингу Rendez-Vous Алину Миеву, заявив, что с момента прихода девушки в компанию бренд якобы стал больше «говорить о себе, но еще больше — о самой Алине».

«Да и вполне очевидно, что это ей, Алине хочется тусоваться и дружить с Самойловой и Собчак, а сети бюджетных обувных магазинов это ни к чему», — утверждает «Героиня Татлера».

В ответ на это Миева попросила создателя канала не вмешиваться в ее работу.

«В июне у нас был пресс-тур в Краснодар на нашу экоферму, а следующей поездкой у нас намечен второй тур в Краснодар, будем рады видеть вас за одним столом. По вопросу стратегии продвижения нашей компании Rendez-Vous, думаю, мы сами справимся без ваших советов. Все же есть люди, которые много работают, а есть те, которые умеют только наблюдать. Тут наши ценности точно не сходятся», — написала она в своем телеграм-канале (в настоящее время это сообщение удалено. — Прим. RTVI).

Rendez-Vous 20 января открыл продажу свитера с надписью Courchevel. В своем Instagram* магазин пояснил, что «воспоминания о Куршевеле остаются надолго». Большинство комментариев под этим постом — негативные. Покупатели пишут о том, что будут обходить магазин стороной, говорят об отмене своих заказов, а также сообщают, что отказались от карт лояльности сети.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена