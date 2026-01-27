Большинство россиян выступили за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея и его дальнейшее погребение. Такие данные следуют из опроса «Ленты.ру», в котором приняли участие около 65 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, 59% участников высказались за захоронение Ленина. При этом 41% опрошенных считают, что его тело следует оставить в мавзолее в нынешнем виде.

Для примера, в опросе, проведенном «Левада-Центром»* в ноябре 2017 года, наибольшую поддержку получил вариант сохранения Некрополя у Кремлевской стены. Его тогда поддержали 60% россиян. Еще 41% респондентов выступили за сохранение тела Ленина в мавзолее, и такое же число опрошенных заявили, что тело необходимо предать земле.

Вопрос о захоронении тела Ленина волнует общество на протяжении многих лет. В 2001 году президент России заявил о своем несогласии с этой идеей. Спустя 15 лет он объяснил, что подходить к этой теме следует «очень аккуратно», чтобы не допустить раскола в обществе.

Летом 2017 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился, что Путин, отвечая ему на вопрос о захоронении, сказал, что не допустит варварства на Красной площади, «пока здесь сидит». Журналистка Ксения Собчак, заявлявшая о намерении участвовать в выборах президента России, говорила, что начала бы именно с захоронения тела Ленина. Аналогичную позицию высказывал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В 2018 году Путин в интервью для документального фильма Андрея Кондрашова «Валаам» сравнил тело Ленина с мощами православных святых. В декабре 2024 года во время прямой линии он не исключил, что в будущем «общество подойдет» к вопросу выноса тела Ленина из мавзолея, однако в нынешних условиях нельзя делать «ни одного шага, который бы раскалывал общество».

Тело Ленина размещено в мавзолее на Красной площади у Кремлевской стены с 1924 года. В период с 1953 по 1961 год там также находилось тело Иосифа Сталина. В 1995 году мавзолей и некрополь у Кремлевской стены были включены в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

В мае 2025 года из сведений на портале госзакупок стало известно, что Министерство культуры России заказало реставрацию и противоаварийные работы в мавзолее у группы компаний «ЕКС» на сумму 19,6 млн рублей. Завершить работы планируется к 19 июня 2027 года, они предусматривают реставрацию, устранение аварийных рисков и приспособление части помещений к современному использованию. В пресс-службе Минкульта подчеркнули, что вынос тела Ленина из мавзолея на период реставрации не предполагается.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов