Несмотря на свои полезные свойства, наваристый борщ вреден людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с ЖКТ и лишним весом. Об этом «Ленте.ру» рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
«Из овощей при плохой или быстрой варке могут выделяться нитраты», — подчеркнула эксперт.
Лялина объяснила, что нитраты могут способствовать образованию метгемоглобина, который ухудшает снабжение тканей кислородом.
Кроме того, при сердечно-сосудистых заболеваниях не рекомендуется добавлять в суп соленые продукты, так как они повышают кислотность, добавила эксперт.
Биолог подчеркнула, что для людей с гастритом, язвой, панкреатитом и подагрой вредны бульоны на костях. Это обусловлено тем, что накопленные пурины превращаются в мочевую кислоту, добавила она.
По словам Лялиной, при длительной термической обработке из мяса также выделяются тяжелые металлы и токсические вещества. Кроме того, при подагре «запрещено» добавлять в суп щавель, отметила биолог.
Эксперт также посоветовала не злоупотреблять маслом во время зажарки. Это чревато изжогой или избытком калорий, отметила Лялина.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала не хранить куриные яйца на дверце холодильника. По ее словам, ее ее часто открывают из-за чего температура становится нестабильной.
Эксперт добавила, что наиболее уязвимы к воздействию яйца с белой скорлупой, так как она тоньше. Кроме того, при открывании и закрывании дверцы холодильника есть риск, что яйца треснут, уточнила она.