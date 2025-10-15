Несмотря на свои полезные свойства, наваристый борщ вреден людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с ЖКТ и лишним весом. Об этом «Ленте.ру» рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Из овощей при плохой или быстрой варке могут выделяться нитраты», — подчеркнула эксперт.

Лялина объяснила, что нитраты могут способствовать образованию метгемоглобина, который ухудшает снабжение тканей кислородом.

Кроме того, при сердечно-сосудистых заболеваниях не рекомендуется добавлять в суп соленые продукты, так как они повышают кислотность, добавила эксперт.

Биолог подчеркнула, что для людей с гастритом, язвой, панкреатитом и подагрой вредны бульоны на костях. Это обусловлено тем, что накопленные пурины превращаются в мочевую кислоту, добавила она.

По словам Лялиной, при длительной термической обработке из мяса также выделяются тяжелые металлы и токсические вещества. Кроме того, при подагре «запрещено» добавлять в суп щавель, отметила биолог.

Эксперт также посоветовала не злоупотреблять маслом во время зажарки. Это чревато изжогой или избытком калорий, отметила Лялина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала не хранить куриные яйца на дверце холодильника. По ее словам, ее ее часто открывают из-за чего температура становится нестабильной.

Эксперт добавила, что наиболее уязвимы к воздействию яйца с белой скорлупой, так как она тоньше. Кроме того, при открывании и закрывании дверцы холодильника есть риск, что яйца треснут, уточнила она.

