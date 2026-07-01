Бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что выставит свою кандидатуру на будущих выборах главы государства. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в окружении обоих политиков.

По их словам, Залужного вызывали в Киев незадолго до того, как британский премьер Кир Стармер объявил о своей отставке 22 июня. Посол и президент во время личной встречи обсудили сначала ситуацию в Лондоне, а затем Зеленский перешел к теме потенциальных украинских выборов.

Он, в частности, сказал, что видит окно возможностей для проведения голосования в этом году, утверждают собеседники газеты. При этом Зеленский сделал упор на необходимости предотвратить «новый внутренний раскол», который, по его мнению, спровоцирует конкуренция на выборах с Залужным.

В конце концов, по данным источников, президент спросил у экс-главкома напрямую: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». Как они утверждают, Залужный ответил: «Да. Буду».

После этого Зеленский даже не предлагал Залужному других вариантов политической карьеры на родине, хотя, по словам собеседников издания, в Киеве ему были готовы предложить практически любой высокий пост, кроме президентского. Генерал, в свою очередь, дал понять на встрече, что не готов отступить, потому что многие украинцы возлагают на него надежды.

Залужный не изменил позицию и после того, как о возможных рисках его предупредили другие участники встречи, которых «УП» называет «опытными переговорщиками» — это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. Они приводили те же аргументы, что и Зеленский: угроза раскола общества из-за конфликтной предвыборной кампании.

«На прощание они все же попросили Залужного: „Брат, подумай еще раз“», — говорится в публикации.

Опрос, проведенный в мае—июне Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что две трети граждан Украины (67%) после завершения конфликта хотели бы видеть президентом страны другого человека вместо Владимира Зеленского.

Мнение украинцев о Зеленском касается именно послевоенного периода, подчеркнул исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. Опросы «стабильно показывают», что большинство граждан против проведения выборов, пока боевые действия не завершились, указал он.