Участвовавшая в зоне СВО 88-я добровольческая бригада «Эспаньола» объявила о расформировании и «перезагрузке». Основной ее костяк перейдет в структуры Минобороны и российских силовиков.

«Сегодня мы объявляем полную перезагрузку Эспаньолы. 88-я бригада <…> прекращает существование. Основной состав, часть которого начинала вместе с Испанцем [основатель бригады Станислав Орлов] еще с 2014-го, под его непосредственным командованием, создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур Российской Федерации», — говорится в телеграм-канале формирования.

В «Эспаньоле» уточнили, что от них отделяется морской отряд, а также разведцентр «Мелодия». Причины расформирования не уточняются.

Военкор Дмитрий Стешин, комментируя информацию о расформировании «Эспаньолы», назвал ее «неприятной новостью».

«Понимаю, что умные и инициативные не нужны, нужны верные. И верные, умные, инициативные тоже не требуются. В таком тройственном сочетании, потому что два последних элемента лишние. <…> Зато у нас теперь есть исламская футбольная лига. Как-то совпало по времени с ликвидацией военного подразделения русских по национальности или по духу футбольных фанатов. Странненько», — написал он в своем телеграм-канале.

«Эспаньола», созданная в 2022 году в составе батальона «Восток» из Донецка, изначально состояла из футбольных фанатов, часть из которых придерживалась крайне правых взглядов. Боевые действия подразделение вело под Мариуполем, Угледаром, Авдеевкой, в штурме Часова Яра и других местах.