«Дедолларизация» мировой экономики — уже реальность. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. При этом, по его мнению, «БРИКС не виноват» в попытках уйти от доллара во взаиморасчетах между странами.

«Это уже получилось, — сказал Эйджи, отвечая на вопрос RTVI. — Именно это я всегда стараюсь передать моим коллегам в Вашингтоне: когда мы запрещаем что-то, [находятся другие выходы]. Я всегда говорю, что это как река: ты просто пристроил здесь дамбу, и вода пошла направо или налево. Давление воды должно найти где-то выход».

По его словам, США построили «дамбу», чтобы не использовали доллар, однако «вода» все равно куда-то идет.

«Она идет в Китай, она идет в Турцию, она идет в Индию. Используют дирхамы, или юани, или рупии», — признал Эйджи.

При этом бизнесмен считает, что России все равно было бы выгодно продолжать торговать в долларах.

«Я не говорю, что это идеально для российских экспортеров, потому что, может быть, для них было бы лучше получить доллары за эти товары. Но тем не менее когда альтернатива равна нулю, тогда говорят: будем покупать и использовать рупии, или юани, или дирхамы. Это факт экономики», — добавил глава AmCham.

По его мнению, попытки уйти от доллара в рамках БРИКС — следствие действий американской администрации, но не наоборот.

«Поэтому нельзя сказать, что БРИКС виноват: БРИКС — это просто результат именно этого запрета. Поэтому если мы хотим увеличить использование доллара, нам надо дать им разрешение использовать доллары, это очень легко», — считает Эйджи.

Глава Американской торговой палаты также рассказал, в какой валюте происходят взаиморасчеты между США и Россией. По его словам, некоторые банки до сих пор используют доллары, хотя их очень мало, и в AmCham считают это одной из главных трудностей во взаимной торговле.

«Всё меньше и меньше банков имеют возможность использовать доллары, их осталось два-три в России», — признал Роберт Эйджи.

При этом в торговле используются юани или дирхамы.

«Многие из наших компаний, которые раньше покупали вещи из Америки, теперь покупают вещи из Китая. Они используют либо рубли, либо юани в этой торговле. Некоторые компании используют дирхамы, которые посылают в Дубай, конвертируют там, потом импортируют сюда. Некоторые просто используют агентов, которые используют рубли, сами их конвертируют и так далее», — рассказал Роберт Эйджи.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС пытался «атаковать доллар». До этого глава Белого дома пригрозил странам, которые поддерживают политику БРИКС, дополнительными пошлинами в 10% на всю продукцию. По мнению Трампа, после этого «все решили выйти из БРИКС».