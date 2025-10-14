Великобритания полностью отменила свое эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан, действующее с 1992 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел королевства Стивен Даути.
Такое решение, по его словам, связано со «значительным прогрессом <…> в продвижении мира». В частности, речь идет об итогах саммита, прошедшего в Вашингтоне 8 августа, где Ереван и Баку парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.
«Великобритания считает, что обоснование, лежащее в основе рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия “на все поставки оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха”, утратило свою актуальность», — пояснил Даути.
По его словам, отмена эмбарго позволит Великобритании развивать сотрудничество в области безопасности и обороны как с Арменией, так и с Азербайджаном. Кроме того, британская сторона сможет защищать суверенитет и территориальную целостность государств.
В августе Баку и Ереван приняли совместную декларацию о мирных отношениях при участии президента США Дональда Трампа в Белом доме. В трехстороннем документе указано, что созданы условия для создания добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном. Они основаны на «неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории после окончания конфликта, принесшего огромные человеческие страдания».
Трамп назвал встречу исторической и подчеркнул, что страны обязаны «навсегда прекратить боевые действия», уважать суверенитет и территории друг друга. Помимо дипломатических отношений, они возобновят торговлю и туризм.
Помимо трехсторонней декларации, Баку и Ереван подписали двусторонние экономические соглашения с США в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий.
В начале октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что текст мирного договора был окончательно согласован в марте 2025 года, и Ереван готов подписать его «как можно скорее». Однако Азербайджан выдвинул часть предварительных условий, с которыми армянская сторона не согласна.
«Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания. Например, мы обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и, тем более, перспективы сотрудничества на международных площадках», — заверил Мирзоян.