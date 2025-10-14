Великобритания полностью отменила свое эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан, действующее с 1992 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел королевства Стивен Даути.

Такое решение, по его словам, связано со «значительным прогрессом <…> в продвижении мира». В частности, речь идет об итогах саммита, прошедшего в Вашингтоне 8 августа, где Ереван и Баку парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

«Великобритания считает, что обоснование, лежащее в основе рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия “на все поставки оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха”, утратило свою актуальность», — пояснил Даути.

По его словам, отмена эмбарго позволит Великобритании развивать сотрудничество в области безопасности и обороны как с Арменией, так и с Азербайджаном. Кроме того, британская сторона сможет защищать суверенитет и территориальную целостность государств.

В августе Баку и Ереван приняли совместную декларацию о мирных отношениях при участии президента США Дональда Трампа в Белом доме. В трехстороннем документе указано, что созданы условия для создания добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном. Они основаны на «неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории после окончания конфликта, принесшего огромные человеческие страдания».

Трамп назвал встречу исторической и подчеркнул, что страны обязаны «навсегда прекратить боевые действия», уважать суверенитет и территории друг друга. Помимо дипломатических отношений, они возобновят торговлю и туризм.

Помимо трехсторонней декларации, Баку и Ереван подписали двусторонние экономические соглашения с США в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий.

В начале октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что текст мирного договора был окончательно согласован в марте 2025 года, и Ереван готов подписать его «как можно скорее». Однако Азербайджан выдвинул часть предварительных условий, с которыми армянская сторона не согласна.