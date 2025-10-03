Глава Космического командования Королевских ВВС Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявил в интервью ВВС, что российские военные внимательно следят за британскими спутниками и «еженедельно» пытаются их глушить.

Великобритания использует шесть специальных военных спутников связи и наблюдения, оснащенных технологическими средствами для глушения помех, сообщил Тедман.

«Мы видим, что русские достаточно регулярно глушат наши спутники и пытаются собрать с них информацию», — сказал британский генерал.

Он также сообщил о «быстром прогрессе», которого Британии удалось достичь благодаря сотрудничеству с американскими коллегами, в рамках которого в первой половине сентября на орбиту был выведен спутник США, позволивший проверить и подтвердить работоспособность одного из британских военных спутников. Эти испытания проводились в ходе совместной британско-американской военной программы, направленной на повышение защиты и устойчивости спутников обеих стран.

«Я не могу быть более доволен и горд быстрым прогрессом, которого мы добиваемся вместе с нашими союзниками», — сказал Тедман о первом совместном с США скоординированном космическом маневре.

Ранее о российской угрозе для спутников заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он утверждал, что Россия отслеживала два используемых немецкими военными спутника Intelsat. «Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически нарушать работу спутников», — делился чиновник на космической конференции в Берлине.

Накануне, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» предположения о том, что Россия может напасть на НАТО.