Выгорание появляется у людей из-за «лишних мыслей», заявил RTVI председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). Чтобы следующий год был лучше, а судьба — счастливее, нужно перестать переживать из-за того, на что не можешь повлиять, и начать помогать другим, посоветовал он.

«Человек очень сильно устает — всё это выгорание и так далее — от многих лишних мыслей, которые возникают у нас в сознании. Мы очень часто переживаем о разных вещах, которые на самом деле не существуют. Например, тревожимся, что в следующем году мы потеряем работу или что будут какие-то трудности — то есть о тех вещах, которые еще не случились, а значит, их пока нет, это иллюзия. Но мы тратим много сил и энергии на беспокойство об этих вещах», — отметил глава ЦДУБ.

Собеседник RTVI добавил, что в современном мире люди очень много энергии тратят на те вещи, на которые не могут повлиять.

«Поэтому буддисты говорят: “Если проблему можно решить, то зачем переживать, нужно ее решать. А если проблему решить невозможно, то переживать бессмысленно, нужно просто смириться”. Поэтому, когда мы будем воспринимать вещи и явления такими, какие они есть, и принимать их, нам уже будет гораздо легче», — подчеркнул он.

Второй совет, отметил геше Йонтен, касается всех людей, независимо от их вероисповедания и национальности, — это помощь окружающим, когда «это возможно».

«Если невозможно помочь, то хотя бы не причинять вреда. Если мы все будем друг другу помогать, если мы не будем причинять друг другу вреда, наша жизнь станет гораздо лучше и легче. Поэтому, чтобы быть увереннее в следующем году, можно дать себе такую установку: в будущем году мы будем добрее к окружающим, помогать друг другу. И тогда мы можем рассчитывать на более счастливую судьбу», — сказал руководитель ЦДУБ.

Ранее журнал Social Science Research Network сообщил, что профессиональное выгорание приводит к долгосрочному снижению доходов работников и негативно влияет на благополучие их семей. К таким выводам пришли ученые, проанализировавшие данные о трудовой занятости в Швеции.

Эксперты обнаружили значительную разницу в уровне выгорания между компаниями и профессиями: переход сотрудника в фирму с высоким уровнем стресса почти в четыре раза увеличивает вероятность выгорания, при этом решающую роль играет не корпоративная культура, а характер работы.

После эпизода выгорания доход работника падает примерно на 15% и спустя семь лет остается на 12% ниже из-за больничных, ухода с рынка труда, перехода на неполную занятость и отказа от карьерного роста.

При этом переход в менее стрессовую сферу после выгорания часто сопровождается даже более высокими доходами, что указывает на отсутствие компенсации за стресс в виде зарплаты.

Женщины, по данным ученых, выгорают в три раза чаще мужчин. В исследовании отмечается, что к 40 годам с выгоранием сталкивается каждая седьмая женщина и каждый 20-й мужчина, что делает проблему массовой.

Эксперты заявили, что прямые и косвенные последствия — больничные, снижение занятости и долгосрочные «шрамы» в доходах — сократили совокупные трудовые доходы Швеции на 2,3% в 2019 году. Они добавили, что если ситуация не изменится, то этот показатель может возрасти до 3,5%.