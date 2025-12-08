Начальство, которое применяет жесткую форму давления на подчиненных, в том числе матерные выражения, теряет в продуктивности в среднем на 30%. Такие выводы сделали аналитики исследовательской фирмы «Стахановец», специализирующейся на интеллектуальной кадровой аналитике, с результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос показал, что начальственная строгость может повлиять на выполнение срочных задач и замотивировать коллектив. Однако важные показатели продуктивности — скорость закрытия задач, число ошибок и устойчивость результатов — часто оказываются ниже, если руководство давит на сотрудников, отмечают эксперты.

Аналитики пришли к выводу, что излишняя грубость в отношении подчиненных приводит к замедлению рабочего процесса. Если жесткое общение в компании становится нормой, сотрудники в среднем на 30% чаще начинают испытывать выгорание и терять мотивацию.

По словам генерального директора «Стахановца» Дмитрия Исаева, регулярный стресс и страх, которые вызывает грубая корпоративная культура, ведут лишь к замедлению выполнения рабочих задач, а это уже плохо сказывается на итоговых результатах компании.

«Долгосрочная эффективность и инновационный потенциал строятся на психологической безопасности и взаимном уважении, а не на давлении и грубости», — подчеркнул Исаев.

В начале декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования уровня стресса у россиян. Опрос показал, что с 2022 года доля респондентов, регулярно испытывающих стресс, увеличилась с 26% до 37%.

Одним из самых распространенных источников стресса стала работа (30% опрошенных). Однако чаще всего переживания вызывали отношения с близкими и друзьями — 57% респондентов. Психолог Светлана Абакумова на этом фоне порекомендовала снизить планку требований к себе в последний месяц уходящего года. Она также призвала соблюдать режим сна, регулярно выходить на прогулки в светлое время суток и обеспечить яркое освещение в доме.