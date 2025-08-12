Федеральная налоговая служба (ФНС) России стала получать больше данных о счетах и компаниях россиян в ОАЭ, пишет РБК. Владельцам незадекларированных активов может грозить «вал претензий» от российского ведомства уже в 2026 году, предупредили опрошенные порталом юристы и налоговые консультанты.

Усиление контроля за дубайскими активами россиян эксперты объясняют подготовкой к началу действия соглашения между Россией и ОАЭ об устранении двойного налогообложения. В июле президент Владимир Путин подписал закон о его ратификации в России. Предполагается, что оно начнет применяться с 1 января будущего года.

С 2018 года Россия и ОАЭ ведут автоматический обмен финансовой и налоговой информацией. Это означает, что ФНС получает данные о счетах и доходах своих граждан — резидентов ближневосточной страны, которые подлежат налогообложению в России. При этом со стороны налоговых органов не проводится никаких специальных мероприятий по выявлению незадекларированных активов в виде контролируемых иностранных компаний (КИК).

Однако в последнее время ФНС стала все чаще интересоваться счетами российских резидентов, которые принадлежат либо им самим как физическим лицам, либо КИК, в которых бенефициарами или акционерами являются россияне.

«В зону риска попали владельцы компаний и иностранных счетов в ОАЭ, которые не раскрыли о себе данные в России и не задекларировали надлежащим образом свои активы. Доля тех, кто не раскрывает данные о себе, может составлять до трети от всего количества регистрируемых российскими резидентами компаний, а по личным счетам — до половины», — сообщил РБК управляющий партнер юридической компании NSV Consulting Сергей Назаркин.

Рост запросов ФНС в отношении бенефициаров КИК в Эмиратах подтвердил руководитель налоговой практики группы компаний GSL Law & Consulting Евгений Власов. В свою очередь партнер международной юридической группы Amond & Smith Владимир Фокин отметил рост числа обращений по таким случаям к консультантам, хотя, по его словам, официальной статистики нет.

По мнению экспертов, сейчас участившиеся запросы ФНС являются скорее тестовыми и связаны с совершенствованием системы автоматизации и анализа данных, которое повысит уровень взаимодействия между двумя странами в этой сфере. Настоящую волну проверок российских резидентов и претензий к ним собеседники портала предвидят в следующем году.

«В 2026 году можно ожидать существенного роста обращений налоговых органов к нашим соотечественникам, вскрытия их зарубежных компаний и счетов и доходов по ним, предъявления претензий», — дал свой прогноз Сергей Назаркин.

Владимир Фокин также предрек «основной вал претензий и проверок» в отношении активов россиян в Эмиратах в 2026 году.

Юристы предупредили, что ОАЭ теперь передает ФНС данные о банковских счетах клиентов-россиян, даже если те имеют визу резидента страны и местное удостоверение личности Emirates ID. Они призывают заранее обезопасить себя от возможных налоговых рисков — в частности, проверить свой статус налогового резидента, изучить структуру владения активами и участия в КИК и подготовиться к декларированию доходов по нормам российского Налогового кодекса и соглашения между Россией и ОАЭ об устранении двойного налогообложения.