На французском горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара сильно пострадал бутик российской сети Rendez-Vous, ранее скандально отметивший свое 16-летие c участием инфлюенсеров и звезд шоу-бизнеса. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на представителей компании.

Вечером 27 января пламя охватило мансарду пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes, где был расположен бутик. Локализовать пламя в сжатые сроки не удалось, из-за чего возник риск возгорания соседнего отеля Le Lana. Из двух зданий были эвакуированы более 260 человек.

В ликвидации пожара принимали участие более 130 пожарных, четверо из которых пострадали из-за дыма, пишет France 24 со ссылкой на представителей местных властей. Распространение пламени на расположенные поблизости строения удалось предотвратить. Работа бутика Rendez-vous приостановлена на неопределенный срок.

На следующий день после начала пожара Baza сообщила, что Rendez-Vous вывела не менее €1,3 млн из России в офшор на Кипре, созданный через две недели после присоединения Крыма.

Причины возгорания устанавливаются. Отмечается, что в регионе уделяют пристальное внимание мерам безопасности после пожара, который произошел в баре курорта Кран-Монтана в канун Нового года и унес жизни 40 человек.

В середине января компания Rendez-Vous сообщила об организации «пресс-тура» в Куршевель в честь 25-летия бренда и 16-летия французского бутика. Мероприятие посетили журналистка Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, певица Клава Кока. VIP-вечеринка продлилась четыре дня, а оценочная сумма расходов составила более 30 млн рублей.

Гостей разместили в люксовом горном отеле, угощали деликатесами и элитным алкоголем. Им было доступно катание на лыжах и сноубордах, перелеты на частных вертолетах. Для российских звезд также эксклюзивно выступала певица Патрисия Каас.

На фоне публикаций о праздничном мероприятии СМИ обратили внимание на жалобы сотрудников Rendez-Vous по поводу массового снижения зарплаты, а также на задолженность компании в размере более 212 тысяч рублей. В Госдуме раскритиковали проведение российским брендом роскошной вечеринки за границей.

В пресс-службе Rendez-Vous заявили, что зарплаты сотрудников не сокращались, напротив, гарантированная часть дохода у сотрудников стала выше. В компании добавили, что пресс-тур в Куршевель был организован французской командой бутика, чтобы «выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами».