Директор по внешним коммуникациям сети мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Константин Тютрин прокомментировал РБК заявления сотрудников компании о том, что им снизили зарплаты на фоне скандального пресс-тура в Куршевеле. По его словам, это не так — у работников, наоборот, доход даже вырос.

Тютрин сообщил, что компания повысила оклады сотрудников: «Это означает, что гарантированная часть дохода у сотрудников стала выше».

Кроме того, по его словам, изменилась система расчета процентов с продаж. Теперь переменная часть дохода делится между личными продажами каждого консультанта и общим результатом магазина. Это, по его словам, «позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу».

Комментируя сам пресс-тур, Тютрин рассказал, что поездка была подготовлена локальной командой бутика в Куршевеле в честь его дня рождения. Блогеров и инфлюенсеров пригласили для того, чтобы «выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами».

Директор по внешним коммуникациям бренда отметил, что у Rendez-Vous «широкая география».

«Уже 16 лет бренд работает за пределами России, в том числе в Куршевеле», — сказал он.

Тютрин добавил, что в регионах страны бренд также запускал различные проекты. В качестве примера он упомянул экоферму в Краснодарском крае, где занимаются выращиванием овощей и фруктов.

По словам ритейлера, сеть внимательно следит за реакцией аудитории и примет ее во внимание при разработке новых проектов и форматов. Подтверждать доверие, как он подчеркнул, Rendez-Vous намерен через сервис и качество работы, а не через заявления.

15 января Rendez-Vous объявила о проведении тура для российских знаменитостей и инфлюенсеров на французский горнолыжный курорт в Альпах. Поездка была приурочена к 25-летию бренда и 16-летию бутика в Куршевеле.

В мероприятии участвовали 14 приглашенных гостей и около десяти сотрудников компании. Среди них были журналистка Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, стилисты Александр Рогов и Павел Камин, а также актриса Елизавета Базыкина.

Гости находились в Куршевеле четыре дня и на протяжении всего времени активно публиковали контент в социальных сетях. Их разместили в люксовом отеле, доставив на частном джете, организовали полеты на вертолетах и закрытые вечеринки, а также угощали элитным алкоголем. По некоторым данным, расходы на мероприятие составили не менее 30 млн рублей.

Между тем сотрудница сети сообщила РЕН ТВ, что с лета в столичных магазинах начали массово снижать зарплаты, а несогласным с такими условиями предлагали уйти. По ее словам, более 80 тыс. рублей там «ты не получишь». Критика последовала и со стороны клиентов компании.

Они рассказали Shot, что сеть, по их мнению, «давно оторвана от реальности», так как «не отвечает запросам своей целевой аудитории» и устанавливает цены, которые «становятся неподъемным для обычного покупателя».

РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщает, что задолженность Rendez-Vous превышает 212 тыс. рублей. В отношении компании с 2022 года было открыто 14 исполнительных производств, при этом одно из них связано с арестом.

С конца декабря 2025 по 21 января 2026 года было возбуждено семь исполнительных производств. По четырем из них суд постановил взыскать более 212,5 тысяч рублей в пользу физических и юридических лиц, включая государственную пошлину, отмечало агентство.

«Приставы в июне 2023 года пытались взыскать с компании госпошлину в 11,1 тысячи рублей, но в октябре того же года исполнительное производство было прекращено, потому что приставы не смогли найти должника или его имущество, доходы, на которые можно обратить взыскание. По остальным пяти производствам, которые были возбуждены в 2023—2025 годах, сумма взысканий не указана, но они тоже касались взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», — говорилось в статье.