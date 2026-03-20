Звезда боевиков Чак Норрис, умерший в возрасте 86 лет, был легендой и успел многое сделать в своей жизни. Об этом RTVI рассказал президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов России, мастер боевых искусств, режиссер Александр Иншаков, который был лично знаком с голливудским актером.

«Вы знаете, он был на самом деле легендой, человеком, который одним из первых вместе с Брюсом Ли показал карате на экране… И, конечно, надо быть благодарными ему за то, что он в свое время сделал», — сообщил он.

Иншаков также поделился деталями личной встречи с Норрисом.

«Мы были знакомы. Я виделся с ним на дне рождения у Александра Абдулова. У Саши был день рождения, отмечали на даче, друзья приехали вместе с Чаком Норрисом. Вот там и пообщались немножко. Настроение у него было хорошее. Он нормальный человек, вполне приличный, был занят своими проблемами. У него были свои интересы — спорт, карате», — рассказал кинодеятель.

На вопрос, какой у него лично любимый фильм или сериал с участием Норриса, Иншаков ответил, что это «Путь дракона» (1972 год) с Брюсом Ли.

«Был еще целый ряд фильмов, все было интересно, симпатично. По тем временам все это было достойно внимания», — заключил собеседник RTVI.

О смерти Норриса стало известно 20 марта. Накануне он был госпитализирован на Гавайях, где ему, по данным СМИ, стало плохо после тренировки.

«Для мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас — преданным мужем, любящим отцом и дедом, невероятным братом и сердцем нашей семьи», — говорится в сообщении семьи артиста. Причину смерти Норриса его близкие не назвали, отметив лишь, что он скончался в окружении родных.

Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома. В 1958 году он поступил на службу в ВВС США, был направлен на авиабазу Осан в Южной Корее, где получил прозвище «Чак» и начал заниматься корейским боевым искусством тансудо. Норрис был одним из самых титулованных бойцов Голливуда: он обладал черным поясом по дзюдо, черным поясом третьей степени по бразильскому джиу-джитсу, пятой степени — по карате, восьмой — по тхэквондо, девятой — по тансудо и десятой — по собственному стилю чун-кук-до, который он разработал сам.

После демобилизации в 1962 году Норрис работал в аэрокосмической компании Northrop и открыл сеть школ карате, среди клиентов которых были актер и автогонщик Стив Маккуин, а также жена Элвиса Пресли Присцилла.

Первый фильм с его участием — The Wrecking Crew («Команда разрушителей») — вышел в конце 60-х. Там он сыграл эпизодическую роль и не был даже упомянут в титрах. Настоящую известность ему принесла роль в картине «Путь дракона» с Брюсом Ли в 1972 году.

В 1970-е и 1980-е Норрис стал главной звездой боевиков студии Cannon Films — за четыре года он снялся в восьми картинах, в том числе в трилогии «Пропавший без вести», «Кодексе молчания» и двух фильмах серии «Дельта Форс». Когда карьера в кино пошла на спад, он переключился на телевидение: сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» выходил с 1993 по 2001 год и принес ему невероятную популярность. В 2012 году Норрис вернулся на большой экран, снявшись в сиквеле «Неудержимых» Сильвестра Сталлоне.

В последние годы Норрис стал героем интернет-мемов с вымышленными подвигами, снимался в рекламе тренажеров и открыто высказывался как убежденный консерватор, отмечает Variety. В 1989 году на Аллее славы в Голливуде была открыта его звезда.