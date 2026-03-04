Пропавшего в Ленинградской области 17-летнего юношу спустя неделю нашли в Петербурге живым и здоровым, пишет «Фонтанка». Его мать рассказала изданию, что он находился под влиянием мошенников.

Следственный комитет сообщил, что юношу обнаружили в ходе поисковых мероприятий, которые проводились в рамках расследования уголовного дела о возможном убийстве.

«Подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в релизе СК.

Как рассказывает «Фонтанка», юношу в ночь на 4 марта доставили в отдел полиции Приморского района Петербурга в запуганном и растерянном состоянии. При этом на нем были другая одежда и чужие очки, сказала онлайн-газете его мать, предположив, что именно поэтому его долго не могли найти по камерам наблюдения.

По словам женщины, ее сына задержали без применения силы. Однако она отметила, что он бы не пришел сам, если бы его не поймали.

В отделении матери и сыну дали пообщаться всего пять минут, после чего полицейские забрали подростка на опрос.

«Я стояла, рыдала и просто обнимала его. Не кричала, ничего. Говорю: “Ну как так?” Он говорит: “Мам, я так боялся”. Говорит: “Лучше бы меня, чем бы вас”», — передала женщина.

Еще во время поисков семья предполагала, что парень мог стать жертвой мошенников, которые ранее запугали его младшую сестру выдуманной историей о переводах денег на финансирование теракта.

После обнаружения сына мать продолжает объяснять его исчезновение тем, что он попал под мошенническое влияние. По ее словам, неизвестные убедили юношу, что его сестра якобы профинансировала запрещенные организации, за что другим членам семьи придется ответить.

Мать призналась, что 3 марта, на седьмой день поисков, у нее случился «пик истерики».

«Самое большое, чего мы боялись, что будет диверсия, что его как пушечное мясо отправят куда-то. Это было самое страшное, что я могла вообще подумать и представить», — рассказала женщина.

В СК по Ленобласти сообщили, что после обнаружения юноши расследование уголовного дела по факту его безвестного исчезновения продолжается. Согласно материалам, 25 февраля парень ушел из дома в поселке Янино-1 Всеволожского района.

Утром 2 марта пропавший попал на камеру видеонаблюдения в петербургском метро. Мать подростка записала видеообращение к сыну, призвав его выйти на связь любым способом, например, подойти к прохожим и попросить позвонить в полицию или по номеру 112.

По предварительным данным, несовершеннолетнего мог сопровождать посторонний. Его данные устанавливаются.