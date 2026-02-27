Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеграм-канале попросил прощения у своей гражданской супруги Анны Акопян после того, как она объявила о завершении их отношений.

По словам премьера, он с уважением относится к решению Акопян.

«Последние 30 лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения», — написал Пашинян.

Акопян ранее написала в Facebook*, что покидает совместное жилье.

«Как я уже объявляла, мой брак с премьер-министром Николом Пашиняном расторгнут. Сегодня, 25 февраля, я покидаю правительственную резиденцию», — сказала он.

Акопян также не исключила возбуждения против себя уголовного дела.

«Такое развитие событий возможно. Посмотрим, что будет», — отметила она.

Акопян также сообщила, что планирует жить на съемной квартире, так как ее дом, купленный в ипотеку, еще строится, а все подарки, полученные за последние восемь лет в статусе жены Пашиняна, она оставляет государству, отмечает ТАСС.

У пары четверо детей — сын и три дочери.

В декабре 2024 года Пашинян говорил, что они с Акопян «фактически женаты уже 27 лет, но не женаты», отметив, что супруги не состоят в официальном или церковном браке, но связаны общими детьми.

Анна Акопян является главным редактором газеты «Айкакан жаманак». В 2018 году она говорила, что статус первой леди не позволяет в полной мере заниматься своей работой и она не может свободно комментировать действия правительства.

*принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России