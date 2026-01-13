Бывшая пациентка роддома № 1 в Новокузнецке, где расследуют дело о массовой гибели младенцев, рассказала NEWS.ru, что жалобы на антисанитарию в медучреждении поступают уже несколько лет. Она отметила хамство и равнодушие сотрудников.

Наталия рассказала, что врач и медсестра плохо относились к ней и другим пациентам, хамили им. По ее словам, роды проходили тяжело, и никто из медперсонала тогда не подходил к ней, чтобы узнать о состоянии. Также она обратила внимание на плохие санитарные условия в роддоме.

«Я рожала в этом роддоме [Новокузнецка] два года назад и с ужасом оттуда вышла. Теперь читаю новости и говорю спасибо, что мой ребенок просто не умер <…> Даже не представляю, какое горе сейчас переживают родители погибших малышей», — приводит NEWS.ru ее слова.

13 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 293 УК, ч. 3 ст. 109 УК) по факту смерти девяти младенцев в Новокузнецком роддоме №1 в новогодние праздники. Портал NGS.ru уточняет, что трое из них скончались 8 января.

В Минздраве сообщили, что у 17 детей, родившихся с начала декабря по 11 января была диагностирована внутриутробная инфекция. Все они появились на свет в крайне тяжелом состоянии. По данным ведомства, 16 новорожденных были недоношенными.

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков на время проверки отстранен от должности. В региональной прокуратуре заявили о начале проверок учреждения на предмет соблюдения норм СанПиН, а также законодательства о здравоохранении и защите прав несовершеннолетних.

Одна из пострадавших от действий врачей роддома в 2021 году, слова которой приводит канал «Новости Кемерово и Кузбасс», рассказала, что в медучреждении регулярно ссылаются на «внутриутробную инфекцию» при возникновении у младенцев проблем со здоровьем.

По словам Анастасии, она поступила в роддом на 40-й неделе беременности. Когда у нее началось кровотечение, врачи не обратили внимания.

«Позже ей прокололи пузырь, но ребенок не проходил по родовым путям. Врачи не стали делать кесарево сечение, а вместо помощи кричали и оскорбляли роженицу, предрекая рождение инвалида», — пишет канал.

Ребенка удалось спасти, однако он родился «глубоким инвалидом» и сейчас находится в хосписе. Пострадавшая добавила, что при выписке вес, рост и время рождения были указаны неверно, а причиной тяжелого состояния врачи называли цитомегаловирус

Еще в сентябре 2025 года глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении роддома по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи во время родов. Сестра пострадавшей рассказал в соцсетях, что женщина поступила в роддом на 21-й неделе беременности со схватками и осложнениями

Она утверждает, что врачи могли сохранить беременность, однако решили спровоцировать роды.

«Они вырвали ребенка из моей сестры. И когда они вырвали этого ребенка, они оторвали девочке руку, и ребенок умер. После чего они завернули ребенка в какие-то тряпки, положили ее на грудь моей сестре», — рассказала жительница Новокузнецка.

NGS.ru позднее писал, что служебная проверка не смогла подтвердить слова девушки. В учреждении в свою очередь отметили, что врачи действовали согласно предписаниями при осложненной беременности, а пациентка подписала отказа от дальнейшего лечения.

Телеграм-канал «Кровавая барыня» также обратил внимание, что за 2025 год надзорные органы 15 раз проводили внеплановые проверки в Новокузнецкой городской клинической больнице №1. Последние мероприятия проходили в ноябре, в их рамках не было выявлено нарушений.

ТАСС со ссылкой на базу «Контур Фокус» пишет, что в прошедшем году медучреждению вынесли 14 предостережений. В то же время в 2024 году органы провели 170 проверок и вынесли 156 предостережений.