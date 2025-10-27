Экс-омбудсмен по правам ребенка в России и юрист Павел Астахов попал в базу украинского сайта «Миротворец». На карточку на странице ресурса обратил внимание «Постньюс».

В карточке Астахова на сайте «Миротворца» указано, что его внесли в список из-за нескольких поездок в ДНР с 2016 по 2023 год. Создатели ресурса обвинили бывшего уполномоченного по правам ребенка в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательном нарушении ее границы, поддержке убийства граждан и действиях, которые направлены на легализацию захвата страны.

В сентябре 2025 года в базу «Миротворца» внесли трехлетнего мальчика, которого создатели ресурса обвинили в «сознательном нарушении границы» и «покушении на территориальную целостность Украины». В тот же день с аналогичными отметками в список сайта внесли еще пятерых российских детей — в возрасте от 5 до 16 лет.

Павел Астахов работал адвокатом с 1990-х, а в 2004 году создал свою адвокатскую коллегию. В судах защищал и представлял интересы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, медиамагната Владимира Гусинского, журналистов Сергея Доренко и Михаила Леонтьева, писательницы Дарьи Донцовой. Вел несколько телешоу на судебную тематику на телеканалах «РЕН-ТВ» и «Домашний», а также на радио «Сити-FM».

30 декабря 2009 года Астахова назначили на должность уполномоченного по правам ребенка. В 2012 году был переизбран на пост.

В июне 2016 года высказывания Астахова спровоцировали скандал, который привел к его отставке. 18 июня 47 детей вместе со взрослыми инструкторами отправились в поход на лодках по Сямозеру в Карелии. Тогда в акватории начался шторм, который перевернул два судна — 13 детей погибли, еще один ребенок пропал без вести.

Когда Астахов посетил выживших детей, он задал одной из девочек вопрос: «Ну чего, как вы поплавали?». Эти слова вызвали негативную реакцию в обществе, через несколько дней на сайте change.org запустили петицию за отставку омбудсмена.

Позднее в своих соцсетях он объяснял свои слова тем, что психологи рекомендуют беседовать с детьми, пережившими травму, в позитивном ключе. В июле того же года Астахов сообщил, что подал заявление об отставке. 9 сентября 2016 года указом президента России Астахова освободили от должности. После этого он возобновил адвокатскую деятельность.