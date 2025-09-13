Трехлетний российский ребенок внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», создатели которого по собственной инициативе обвиняют физлиц в создании угрозы нацбезопасности Украины. По сведениям ТАСС, персональные данные мальчика, родившегося в апреле 2022 года, были опубликованы 13 сентября.

На странице, где выложены эти сведения, говорится, что малолетний россиянин внесен в базу данных «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность Украины».

ТАСС отмечает, что в тот же день — 13 сентября — с аналогичными пометками в список были добавлены еще пятеро несовершеннолетних российских граждан в возрасте от 5 до 16 лет.

Накануне, 12 сентября, стало известно о внесении в базу «Миротворца» 14-летнего сына российского офицера. В качестве обоснования было указано, что он публично поддерживал действия ВС РФ в рамках специальной военной операции (СВО). В карточке опубликованы персональные данные подростка и конфиденциальная информация о членах его семьи.

Это не первый случай, когда в базу «Миротворца» включают детей. Ранее там уже появлялись данные несовершеннолетних, включая 12-летнюю писательницу из ЛНР Фаину Савенкову, которую создатели сайта в 2021 году обвинили в «участии в антиукраинской пропаганде». Сама Савенкова тогда отмечала, что публикация личных данных детей является грубым нарушением их прав.

Как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, подобные действия украинских властей направлены на разжигание межнациональной розни на десятилетия вперед, поскольку они фактически объявляют врагами малолетних детей.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, неоднократно критиковался международными организациями за публикацию персональных данных без судебного решения. За годы его существования в черный список попали тысячи человек, включая журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс либо выражавших несогласие с официальной позицией Киева.

В марте 2025 года в базу данных «Миротворца» внесли 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, сыгравшую главную роль в сериале «Манюня». В качестве причины было указано ее присутствие на мероприятии, которое проводилось весной на территории крымского детского лагеря «Артек» в честь его 100-летия. Темнова стала одной из участниц открытого урока «Разговоры о важном», который проводился в рамках этого праздника.