Суд поместил под домашний арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, обвиняемую в мошенничестве, до 27 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы региональных судов.

Таким образом Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшей чиновницы. Решением суда Миньковой было запрещено покидать пределы жилого помещения, за исключением прогулок с 11 до 14 часов и с 16 до 20 часов.

Помимо этого, ей также запретили общаться с лицами, которые как-либо относятся к рассматриваемому делу, и пользоваться интернетом и другими средствами связи.

О проверке правоохранительных органов в отношении Миньковой на возможную причастность к мошенничеству сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы 20 января.

По информации собеседников агентства, речь шла о незаконном обогащении за счет бюджетных средств, которое могло быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре. Помещением, по предварительным данным, владела семья Миньковой, и оно сдавалось под поликлинику в аренду в счет бюджета.

По информации телеграм-канала Baza, двухэтажное здание краснодарской поликлиники №16 ранее принадлежало Татьяне Мочаловой, бывшей свекрови Миньковой, а в 2018 году владелица заключила госконтракт на аренду. Оценочная прибыль по договору составила более 20 млн рублей бюджетных средств.

Как сообщил источник РЕН ТВ, правоохранительные органы также провели обыски в администрации, связанной с Миньковой, в связи со срывом строительства социальных объектов на территории Краснодарского края. По его словам, за несколько месяцев прошли задержания ряда чиновников высокого уровня.

О задержании Миньковой стало известно 27 января. Чиновница покинула пост вице-губернатора Краснодарского края в октябре 2025 года по собственному желанию и объяснила свое решение «личными убеждениями». После отставки она стала руководителем медиагруппы «Кубань 24».

В июле 2022 года у Миньковой произошел конфликт с одной из матерей Краснодарского края на встрече с родителями, чьим детям не досталось мест в школах. Ее фраза «это выбор ваш — заводить детей» вызвала скандал в СМИ, после чего чиновнице пришлось принести извинения за свои слова.

В 2021 году Минькова отсудила два рубля у СМИ и блогера из-за публикаций, посвященных коррупционным схемам. Как пишет ТАСС, сообщения были признаны несоответствующими действительности, несмотря на то что правоохранительные органы ранее предпринимали попытки привлечь чиновницу к уголовной ответственности по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями.