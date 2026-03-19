Советский районный суд Улан-Удэ отправил под арест бывшего заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова. Как сообщили в суде, он пробудет в СИЗО два месяца — до 17 мая, передает ТАСС. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ущерб бюджету республики составил более 98,8 миллиона рублей.

В суде пояснили, что основанием для ареста стали доводы следствия о том, что на свободе Луковников может скрыться, угрожать свидетелям или помешать расследованию. Постановление пока не вступило в силу.

Дело связано со строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ. Объект возводят с 2019 года по поручению президента России, но сроки сдачи неоднократно переносили. Сейчас мост еще не достроен и не введен в эксплуатацию.

По данным следствия, Луковников, курировавший стройку, вступил в сговор с руководителем проектной организации ООО «ПромГражданПроект» Светланой Михайловой. Вместе они, как считает следствие, похитили деньги, указав в документах ложные сведения о якобы выполненных проектных работах. Михайлова также арестована на два месяца.

Луковников работал в правительстве Бурятии с 2017 года, курировал крупные инфраструктурные проекты. Он дважды увольнялся по собственному желанию — в январе 2024-го и в июне 2025-го, пишет «Коммерсант». После первой отставки некоторое время был советником гендиректора компании «Хотьковский автомост» — генподрядчика строительства моста. Эта фирма позже обанкротилась с налоговым долгом в 206 миллионов рублей, а контракт с ней расторгли из-за срыва сроков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, который лично приглашал Луковникова на работу из Москвы, первым сообщил о его задержании. В соцсетях он написал, что это связано со строительством моста и субподрядными фирмами, где участвовали люди, близкие к экс-чиновнику. «О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда можно что-то утаить», — прокомментировал Цыденов.

Это не первое уголовное дело, связанное со строительством моста. В феврале Верховный суд Бурятии признал виновным в служебном подлоге сотрудника «Бурятрегионавтодора» Александра Вокина. Он подписал акты приемки работ, где значились дорогие импортные материалы, хотя на деле использовали более дешевые отечественные аналоги. Разница составила около 30 миллионов рублей. Вокина приговорили к году исправительных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.