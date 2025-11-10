Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю предъявили новые обвинения, связанные с предполагаемым пособничеством КНДР перед введением военного положения в стране в 2024 году. Об этом пишет Yonhap.

По версии обвинения, бывший глава государства распорядился об отправке беспилотника в воздушное пространство Северной Кореи в октябре 2024 года. В результате этого решения дрон потерпел крушение на территории КНДР и попал в руки к северокорейским военным.

По мнению прокуратуры, эта ситуация привела к раскрытию информации конфиденциального характера, что попадает под действие 99 статьи уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за подрыв интересов государства в военной сфере или пособничество противнику.

Помимо этого, команда спецпрокурора Республики Корея Чо Ын Сока предъявила обвинения по делу о беспилотнике бывшему министру обороны страны Ким Ен Хену и экс-главе руководства военной контрразведки Ен Хену.

Главе командования по операциям с беспилотниками Ким Ен Дэ предъявили обвинения в создании препятствий для исполнения служебных обязанностей, а также в подстрекательстве к фальсификации официальной документации.

Как отмечает агентство, спецпрокурорская группа рассматривала возможность предъявить бывшему главе государства обвинение в подстрекательстве к иностранной агрессии, для чего требовалось предъявить доказательства его сговора с противником, однако вместо этого было принято решение обвинить экс-президента в «общем» пособничестве КНДР.

Команда специального прокурора также обвиняет экс-президента в злоупотреблении полномочиями с целью провокации ответных действий со стороны Пхеньяна для обоснования решения о введении военного положения.

Юн Сок Ель объявил о решении ввести военное положение в Республике Корея 3 декабря 2024 года в экстренном обращении к нации. Он объяснил такой шаг необходимостью оказать сопротивление «просеверокорейским антигосударственным силам». Помимо этого, он обвинил оппозицию в противогосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

После начала массовых протестов парламент страны проголосовал за отмену чрезвычайного положения, а законодательное собрание инициировало процедуру импичмента в отношении главы государства, в отношении которого также было начато расследование о государственной измене. Специальный прокурор обосновал необходимость ордера на арест Юн Сок Еля возможным уничтожением вещественных доказательств.