Шесть фигурантов по делу о взятках и фальсификации доказательств получили реальные сроки в колонии строгого режима. 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывших сотрудников Следственного комитета, ФСБ и адвоката к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет за организацию преступного сообщества и другие тяжкие преступления, сообщает ТАСС.
Как установил суд, осужденные входили в преступное сообщество, которое с 2019 года фабриковало доказательства и незаконно возбуждало уголовные дела с целью последующего вымогательства взяток за их прекращение.
-
Сергей Ромодановский — бывший руководитель СКР по СЗАО Москвы, сын экс-главы ФМС. Приговорен к 19 годам колонии строгого режима, лишен звания подполковника полиции.
-
Рустам Юсупов — бывший глава Хорошевского отдела столичного СКР. Приговорен к 18 годам колонии строгого режима, лишен звания майора юстиции. С него и Ромодановского в доход государства конфискованы 109,9 млн рублей — сумма полученной взятки.
-
Андрей Жирютин — бывший следователь СК. Приговорен к 17 годам колонии, лишен звания полковника юстиции.
-
Александр Бибишев — бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ. Приговорен к 16 годам и 3 месяцам колонии, лишён звания полковника запаса.
-
Павел Крылов — сотрудник УФСБ по Москве и области. Приговорен к 16 годам колонии, лишён звания подполковника запаса.
-
Вадим Лялин — адвокат. Приговорен к 14 годам колонии.
Все фигуранты, помимо тюремных сроков, лишены права занимать государственные должности. Также они обязаны солидарно выплатить 15 млн рублей по гражданскому иску потерпевших.
В центре дела оказался инициатор обвинений — Вячеслав Симоненко. Он был задержан и обвинен в заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и фальсификации доказательств. В розыск объявлен бывший следователь СК Алексей Неснов, который, по данным следствия, помогал Симоненко в фабрикации дела.