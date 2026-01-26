Шесть фигурантов по делу о взятках и фальсификации доказательств получили реальные сроки в колонии строгого режима. 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывших сотрудников Следственного комитета, ФСБ и адвоката к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет за организацию преступного сообщества и другие тяжкие преступления, сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденные входили в преступное сообщество, которое с 2019 года фабриковало доказательства и незаконно возбуждало уголовные дела с целью последующего вымогательства взяток за их прекращение.

Сергей Ромодановский — бывший руководитель СКР по СЗАО Москвы, сын экс-главы ФМС. Приговорен к 19 годам колонии строгого режима, лишен звания подполковника полиции.

Рустам Юсупов — бывший глава Хорошевского отдела столичного СКР. Приговорен к 18 годам колонии строгого режима, лишен звания майора юстиции. С него и Ромодановского в доход государства конфискованы 109,9 млн рублей — сумма полученной взятки.

Андрей Жирютин — бывший следователь СК. Приговорен к 17 годам колонии, лишен звания полковника юстиции.

Александр Бибишев — бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ. Приговорен к 16 годам и 3 месяцам колонии, лишён звания полковника запаса.

Павел Крылов — сотрудник УФСБ по Москве и области. Приговорен к 16 годам колонии, лишён звания подполковника запаса.

Вадим Лялин — адвокат. Приговорен к 14 годам колонии.

Все фигуранты, помимо тюремных сроков, лишены права занимать государственные должности. Также они обязаны солидарно выплатить 15 млн рублей по гражданскому иску потерпевших.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Защита настаивала на оправдании подсудимых, утверждая, что их вина не доказана, однако суд с этим не согласился. Процесс над фигурантами начался в апреле 2024 года. По данным следствия, в деятельности преступного сообщества участвовало не менее 14 человек, некоторые из которых скрываются от правосудия. Дело Merlion

В качестве одного из ключевых эпизодов следствие рассматривало незаконное уголовное преследование совладельцев и топ-менеджеров крупной IT-компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Они были обвинены по надуманному делу о покушении на убийство бывшего топ-менеджера Merlion Вячеслава Симоненко. Защита сразу заявляла, что это оговор с целью рейдерского захвата активов компании.

В процессе расследования позиция обвинения изменилась. После первоначального ареста фигуранты были переведены под домашний арест, а затем полностью освобождены от любой меры пресечения. В итоге уголовное преследование в их отношении было прекращено, а сами они получили статус потерпевших.

В центре дела оказался инициатор обвинений — Вячеслав Симоненко. Он был задержан и обвинен в заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и фальсификации доказательств. В розыск объявлен бывший следователь СК Алексей Неснов, который, по данным следствия, помогал Симоненко в фабрикации дела.