Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев и экс-совладелец компании Михаил Рабинович проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении 885 млн рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Как сообщили источники РБК, знакомые с ходом расследования, оба фигуранта покинули Россию и находятся за границей. Рабиновича следствие считает организатором преступной группы, заявил прокурор в Мещанском районном суде Москвы.

Коростелев возглавлял FESCO с 2020 по август 2024 года. До этого он занимал должность вице-президента по коммерции в той же компании, а ранее работал на руководящих позициях в структурах «Сибура» и «ЛУКОЙЛа». Рабинович, являющийся совладельцем Локо-банка, вошел в капитал FESCO в 2020 году, выкупив 17,4% акций у американского инвестиционного фонда TPG.

Параллельно с этим 11 февраля в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы.

По решению Мещанского районного суда Северилов заключен под стражу до 11 апреля. Вопрос об аресте Иванова также рассматривается судом, следствие ходатайствует о двух месяцах заключения. Перед задержаниями правоохранительные органы провели обыски по местам жительства и бывшей работы фигурантов в Москве и Владивостоке. Прокурор также сообщил, что часть фигурантов дела объявлена в розыск.

В пресс-службе FESCO заявили, что руководство компании проинформировано о ситуации и оказывает следствию необходимое содействие. При этом в группе подчеркнули, что все производственные и операционные процессы продолжают выполняться в полном объеме, компания работает штатно.

Что известно о группе FESCO

FESCO входит в число ведущих логистических операторов России. Основное направление деятельности компании — контейнерные перевозки, которые осуществляются морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. География присутствия охватывает акватории трех океанов: Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого.

В структуру активов группы входят собственный флот, Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный парк, контейнерный парк, а также терминальные комплексы, расположенные в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске.

FESCO до 2023 года контролировалась бизнесменом Зиявудином Магомедовым, его братом Магомедом, а также еще несколькими юридическими и физическими лицами. В январе 2023 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил 92,4% акций группы в доход государства.

Ответчиками по тому делу выступали братья Магомедовы, Михаил Рабинович, Андрей Северилов (владевший на тот момент 23,8% акций) и несколько компаний-акционеров.

В ноябре того же года указом президента России Владимира Путина контрольный пакет акций Дальневосточного морского пароходства — базового актива FESCO — в размере 92,5% был передан в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.