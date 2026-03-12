МВД раскрыло хищение более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В СМИ объект также называют Центром гимнастики Кабаевой. Обвиняемыми по делу проходят 13 человек, в том числе бывший член совета директоров «Газпрома» и экс-заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз».

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года фигуранты из числа руководителей подрядных и дочерних организаций создавали видимость выполнения работ, а в действительности похищали деньги, выделенные компанией «Газпром инвестгазификация». Впоследствии 1,5 млрд рублей из незаконно полученной суммы им удалось легализовать.

Предполагаемого организатора схемы, чье имя Волк не называет, суд отправил под стражу. Еще несколько обвиняемых по делу объявлены в международный розыск. Следователи продолжают устанавливать соучастников и новые эпизоды.

Из сообщения следует, что дело расследуется с марта 2025 года, им занимаются сотрудники Следственного департамента МВД и оперуполномоченные Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ведомства.

Что известно о Центре художественной гимнастики в Сочи

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Центр художественной гимнастики» города Сочи сегодня широко известен под другим именем — Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Пятиэтажный комплекс в форме обруча «с самым большим в мире залом для тренировок», гостиницей, SPA-зоной и медицинским центром был торжественно открыт в декабре 2022 года. На церемонии присутствовали сама Кабаева, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и помощник президента России Игорь Левитин.

На сайте академии указано, что она строилась в течение шести лет по программе «Газпром — детям». Его площадь превышает 40 тыс. кв. метров.

На сайте «Архитектура Сочи», который в 2018 году показал фото строящегося объекта, сообщалось, что генеральным проектировщиком выступил «Проектный институт №1» в Петербурге, архитектором — студия Lifequality Андрея Литвинова. Заказчиком строительства указывалась компания «Газпром инвестгазификация».

«Возведение спортивного комплекса в Сочи обойдется в 7,15 млрд рублей», — говорилось в публикации.

В сентябре 2020 года в YouTube было опубликовано видео, на котором трое людей, представившись сотрудниками подрядной организации по строительству ФОК «Центр художественной гимнастики» в Сочи, жаловались, что уже пять месяцев не получают зарплату. Они говорили, что у них «нет средств к существованию» и что они намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Следивший за развитием ситуации петербургский сайт 47news тогда писал, что цена строительства составляет 6,9 млрд рублей, а сам объект называл «самым дорогим и знаковым долгостроем» по программе «Газпром — детям».

В мае 2024 года 47news отмечал, что проблемы на стройке Центра художественной гимнастики «стали причиной конфликта интересов внутри “Газпрома” при реализации программы “Газпром — детям”».