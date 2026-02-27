В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов по подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержан зампредседателя правления «Газпром нефти» Джалябов», — сказал собеседник ТАСС.

Согласно версии следствия, Джалябова подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 годах от глав подрядных организаций на сумму 28 млн рублей, на которые зампред купил квартиру в Сочи. Кроме того, как отмечает источник, топ-менеджер получил взятку в виде катера более чем на 1,7 млн рублей.

В 2020-2021 годах Джалябов занимал должность директора филиала «Газпром инвест Надым».

Следователи считают, что за вознаграждение Джелябов подписывал акты о приемке работ по крупным строительным подрядам, которые фактически выполнены не были , обеспечивал их оплату, а также защищал подрядчиков от санкций и неустоек за срыв сроков работ.

Собеседник агентства отметил, что следственные действия с Джалябовым продолжатся в Москве, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Антон Джалябов в 2002-2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Надым». В 2012 году Джалябов запустил вместе с Владимиром Путиным запустил промысел на Бованенково.

В 2020-2021 годах он работал директором филиала ООО «Газпром инвест» «Надым». С марта 2021 по август 2023 Джалябов занимал должность генерального директора «Газпром добыча Ноябрьск», а в 2023-2024 годах — главного инженера «Газпром нефти». С апреля 2024-го Джалябов стал заместителем председателя правления «Газпром нефти».