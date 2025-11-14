Президент России Владимир Путин соединяет в себе две личности — хладнокровного реалиста и идеолога. Таким мнением поделился в интервью Financial Times бывший руководитель британской внешней разведки MI6 с 2020 по 2025 год Ричард Мур.

«Первый Путин», по его описанию, — это «хладнокровный реалист, безжалостный лидер, который заключает сделки, когда это необходимо». По мнению Мура, мировое сообщество могло наблюдать эту сторону президента России, когда Путин «смирился с потерей Сирии» и изгнанием ее бывшего лидера Башара Асада, сконцентрировав все внимание на обеспечении безопасности российских баз в стране.

Вторая сторона Путина — «идеологическая», считает экс-глава MI6. Именно эта ипостась президента, по мнению Мура, обладает глубоко укоренившимся настроем против Украины и нацелена не «торговаться за куски территории», а «доминировать».

Мур назвал давление «единственным способом противостоять идеологическому Путину». По его мнению, Запад должен поставить президента России перед необходимостью выбирать между достижением поставленных целей на Украине и сохранением власти, в том числе — через воздействие на экономику России.

Говоря о миротворческих усилиях президента США Дональда Трампа, бывший глава MI6 выразил уверенность в том, что российский лидер не заинтересован в переговорах.

В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом, и отметил, что российская сторона никогда не сомневалась в праве Украины на независимость и суверенитет.

Путин также обратил внимание на то, что Москва не настаивает на капитуляции украинской стороны, однако требует признания реалий на земле и напомнил, что Конституция 1991 года предполагала, что Украина будет «внеблоковым, неядерным, нейтральным государством».