Первый президент России Борис Ельцин всякую критику в свой адрес, особенно несправедливую и грубую, воспринимал очень лично и остро. Об этом в интервью RTVI рассказал заместитель министра и министр печати и информации России в 1990-1993 годах, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в 2010-2019 годах Михаил Федотов.

Как пояснил Федотов, он замечал, что «Ельцина неоднократно подмывало грохнуть кулаком по столу со словами: «Всё, кончаем либеральничать!» Дескать, сейчас всех закроем и введем цензуру».

«Однажды он так и сделал. Это было 4 октября 1993 года, в связи с введением в Москве чрезвычайного положения, вызванного попыткой путча, — вспоминает Федотов. — Несколько наиболее одиозных изданий, включая «Правду», «Советскую Россию», «День», по приказу Минпечати действительно закрыли, но уже 18 октября режим ЧП был отменен и свобода СМИ восстановлена: Борис Николаевич в этом смысле был очень отходчив».

По словам собеседника RTVI, предыдущую подобную попытку президент предпринял в марте 1993 года, когда готовился так называемый указ об особом порядке управления страной (ОПУС). В его проекте содержался пункт о прекращении выпуска некоторых антиправительственных газет.

Но Федотов вместе с помощником президента Юрием Батуриным смогли убедить Ельцина вычеркнуть этот пункт из указа из-за его откровенной неконституционности. Вместо этого Минпечати, которым тогда руководил Федотов, подал в суд иск о прекращении выпуска тех изданий, которые уже накопили к тому моменту несколько предупреждений за злоупотребление свободой массовой информации.

«В них распространялись абсолютно неприкрытые призывы к свержению существующего конституционного строя. В частности, газета «День» открыто призывала к вооруженному восстанию и публиковала инструкции, как создавать боевые дружины, как вооружаться и так далее, — пояснил Федотов. — Это был натуральный, в полный рост экстремизм — с призывом к насилию и подстрекательством к мятежу».

Вместе с тем, по мнению собеседника RTVI, первый президент России никогда не мстил журналистам за критику. По его словам, для Ельцина свобода массовой информации была священной коровой. «Но это была очень бодливая корова, и президент всегда чувствовал, как ее рога тыкали его в бок, — резюмировал Федотов. — Ему было больно, но он терпел».

Михаил Федотов занимал пост министра печати и информации России с декабря 1992 по август 1993 года. С сентября 1993 по январь 1998 года — постоянный представитель России при ЮНЕСКО. С октября 2010 по октябрь 2019 года — советник Президента Российской Федерации — Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.