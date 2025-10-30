«29 октября в Россию через пункт пропуска Маштаково с территории Республики Казахстан въехали первые транспортные средства: 9 большегрузов в сопровождении экипажей мобильных групп Самарской таможни проследовали на склады временного хранения в городе Тольятти для оформления грузов в соответствии с предусмотренным Указом порядком», — говорится в официальном сообщении Федеральной таможенной службы России. Таким образом, российские таможенники пытаются решить продолжающуюся еще с середины сентября проблему пробок на автомобильных пунктах перехода через казахстанско-российскую границу.

В настоящий момент на границе Казахстана с Россией действуют 30 автомобильных пунктов пропуска. В 2024 году через них прошли 14,3 млн человек, 3 млн легковых и 2 млн грузовых автомобилей. Крупнейшими пунктами пропуска для грузового автотранспорта являются Сырым, Кайрак, Жайсан, Косак, Ауыл, Курмангазы и Жанажол. С середины сентября на казахстанской стороне начали накапливаться грузовые автомобили, число которых, по разным данным, достигало несколько тысяч на каждом переходе, что привело к фактическому коллапсу в сфере доставки импортных грузов из Китая в Россию.

То, что ситуация стремительно превращается в чрезвычайную, следует из участившихся вояжей российских и казахстанских чиновников высокого уровня с инспекцией автомобильных пунктов пропуска на границе. Так, 8 октября на казахстанско-российской границе состоялось выездное совещание с участием первого заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова; с инспекциями на границе побывали и высокопоставленные чины российской таможни, в частности начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Агепсим Ашкалов.

Реагировали на ситуацию и в Казахстане. В начале октября отвечающий за экономический блок и интеграцию вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин провел совещание, на котором было принято решение о том, что Казахстан направит в ЕЭК официальное обращение о признании сложившейся ситуации на автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-российской границе барьером, препятствующим внешней торговле. Предполагалось, что этот вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября — на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России.

Ключевую проблему казахстанская сторона видела в изменениях российского миграционного законодательства, которые запрещали водителям-дальнобойщикам находиться в России более 90 дней в течение одного календарного года независимо от количества въездов и выездов. Российская сторона достаточно оперативно отреагировала на демарш Астаны, и, по крайней мере, на какое-то время миграционная проблема была снята с повестки, однако это не повлияло на заторы на границе.

Как рассказал RTVI совладелец казахстанской транспортно-логистической компании, работающей в том числе в сфере международных автоперевозок, «миграционная проблема была и есть, но основная часть водителей, скопившихся на границе, — это граждане России, Беларуси, на которых эта норма не влияет». Он считает, что коллапс произошел из-за резкого усиления проверок на предмет «серого импорта», происходящих в основном на российской стороне уже после пересечения пограничных пунктов пропуска. Он не отрицает, что и казахстанская сторона с августа начала более строго относиться к грузам, которые следуют транзитом из Китая в Россию. Все это привело к тому, что, по его словам, многие грузополучатели, боясь потерять товар, дали перевозчикам команду остановиться на границе «до лучших времен».

Причем, по его мнению, если эту проблему не решить в ближайшее время, то «даже если потом будут приняты какие-то действия со стороны власти, работа переходов будет практически парализована».

«Надо понимать, что пробка на границе рассосалась, количество грузовиков плюс-минус тоже. При этом совсем не за горами декабрь, когда товарооборот резко увеличивается. При этом у пограничных пунктов есть вполне определенная пропускная способность — количество автомобилей в сутки, которая не может измениться по взмаху волшебной палочки или желанию чиновников».

Видимо, это понимает и российская сторона. В результате 24 октября Владимир Путин своим указом на срок до 10 декабря этого года серьезно либерализовал требования к перевозимым через автомобильные пункты пропуска товарам из Казахстана и Кыргызстана.

Как следует из появившегося официального объяснения российской таможни, «в соответствии с Указом Президента РФ от 24 октября 2025 года № 778 до 10 декабря 2025 года разрешен ввоз в Россию товаров автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС, а также без маркировки при соблюдении определенных условий».

Ввоз товаров возможен, если их получатель — российское юридическое лицо, и у перевозчика есть от данного юридического лица уведомление в таможенный орган в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с установленным порядком. В таком случае можно не опасаться ответственности за отсутствие документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС.

Кроме того, получатели товаров «обязаны обеспечить размещение товаров на складах временного хранения, а также маркировку ввезенных товаров, находящихся на временном хранении, и (или) нанесение на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

ФТС сообщает, что до 27 декабря 2025 г. указанным получателям товаров необходимо подать декларацию на товары, заполнив ее с учетом особенностей, установленных разделом 5 Решения КТС от 20 мая 2010 г. № 257 «О форме декларации на товары и порядке её заполнения».

«При этом в гр. 7 ДТ в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров указывается «НВТ». В гр. 44 декларации на товары под кодом 09999 указываются номер и дата Указа Президента РФ, а также регистрационный номер уведомления, присвоенный должностными лицами таможенных органов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По мнению собеседника RTVI, эта мера способна разгрузить границу, однако появилась она не очень удачно. «Указ вышел 24 октября, а в Казахстане 25 октября был праздник — День Республики, и поскольку он пришелся на субботу, то выходной был перенесен на понедельник. Поэтому часть водителей и грузоотправителей просто не успела с ним пока еще ознакомиться и разобраться. Кроме того, когда власть так меняет свои решения — то усиление, то отпускает вожжи, у многих появляется недоверие. В этой ситуации то, что таможенники сами стали сопровождать водителей через границу, может дать эффект. Но для этого все равно необходимо время, чтобы ситуация пришла в норму», — считает казахстанский автоперевозчик.