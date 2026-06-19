18 июня через Ормузский пролив прошло 25 коммерческих судов. Это самое большое количество с апреля, когда пролив ненадолго открывался, свидетельствуют данные международной аналитической компании AXSMarine, которая специализируется на сборе информации о мировом судоходстве.

«Вчера мы зафиксировали 25 подтвержденных случаев пересечения Ормузского пролива коммерческими судами. Это самый высокий показатель за один день с 18 апреля, когда пролив ненадолго открылся для коммерческого судоходства после заявления Ирана», — говорится в сообщении, опубликованном в Х.

17 июня США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает открытие Ормузского пролива для мирового судоходства, а также снятие американской военно-морской блокады с иранских портов.

На следующий день стало известно, что блокада была снята.