К 2029 году мировой государственный долг достигнет 100% глобального ВВП, что станет рекордным показателем со времен окончания Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), которые приводит Guardian.

В отчете фонда «Бюджетный монитор» подчеркивается, что совокупная задолженность государств росла быстрее допандемийных прогнозов, поскольку власти принимали меры для поддержки граждан и бизнеса в период кризиса. Эксперты МВФ призвали правительства переориентировать расходы на стимулирующие рост направления — инфраструктуру и образование, чтобы укрепить экономику и повысить устойчивость долговой нагрузки.

Столь высокое соотношение долга к ВВП зафиксировано впервые с 1948 года, когда последствия шестилетней войны и затраты на восстановление тяжело отразились на крупнейших экономиках. Среди стран G20, чьи показатели превысят 100% ВВП в ближайшие годы, МВФ называет:

Великобританию,

Францию,

Японию,

Канаду,

Китай,

США.

Прогнозируется, например, что госдолг Великобритании достигнет пика в 105,9% ВВП к 2029 году и может слегка снизиться (до 105,4%) в 2030-м после корректировки фискальных правил.

МВФ отмечает во многих государствах устойчивую тенденцию к росту расходов и нежелание властей повышать налоги на фоне скептицизма избирателей.

«Растущие затраты на оборону, ликвидацию последствий стихийных бедствий, внедрение новых технологий, демографические изменения и развитие требуют увеличения государственных расходов, — говорится в документе. — Эти вызовы усугубляются политическим сопротивлением налоговым реформам и низкой осведомленностью общества о бюджетных ограничениях».

Развивающиеся экономики, по оценкам МВФ, сталкиваются с особыми сложностями в управлении долгом даже при относительно низком его соотношении с ВВП. Около 55 государств уже переживают долговой кризис или находятся в зоне высокого риска, даже если их показатель долга не достигает 60%.

«Многие развивающиеся рынки и страны с низкими доходами имеют более сложные бюджетные проблемы, несмотря на умеренный уровень госдолга», — указывается в отчете.

Госдолг России сейчас «небольшой», заявлял недавно глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, в 2025 году задолженность может вырасти — но все равно останется «в разумных пределах» и не создаст «какие-то большие дисбалансы для бюджета».