Новое исследование, опубликованное 4 декабря в журнале Nature Geoscience, бросает вызов традиционной точке зрения на причины самой смертоносной пандемии в истории человечества. Ученые из Университета Копенгагена предположили, что глобальное похолодание, вызванное серией извержений вулканов в XIV веке, подготовило почву для катастрофической пандемии бубонной чумы, известной как Черная смерть.

Основой для этого неожиданного вывода послужила скрупулезная работа со средневековыми деревянными балками, бревнами и произведениями искусства, сохранившимися по всей Европе.

Исследователи проанализировали годичные кольца 779 дубов, произраставших на территории современных Ирландии, Великобритании, Франции, Германии и Чехии в период с 1150 по 1300 годы. Дендрохронологические данные выявили четкую картину: в конце XIII века, незадолго до прихода чумы, деревья испытали экстремально замедленный рост. Это прямое свидетельство аномально холодных и нестабильных погодных условий, которые ученые теперь связывают с массивными выбросами пепла и аэрозолей в атмосферу в результате крупных извержений.

Ведущий автор исследования, профессор археологии Ульф Бюнтген пояснил: эти извержения вызвали то, что современные климатологи называют «вулканической зимой» — резкое и продолжительное снижение температур в мировом масштабе.

«Наша реконструкция климата показывает, что так называемый позднесредневековый малый ледниковый период начался не плавно, а был спровоцирован серией извержений, крупнейшие из которых произошли в 1276 и 1284 годах», — заявил ученый.

Бюнтген отметил, что такая встряска климатической системы имела далеко идущие последствия для аграрных обществ средневековой Европы. Последовавшие за этим неурожаи, голод и массовый экономический упадок, по мнению авторов исследования, подорвали здоровье населения, создав идеальные условия для распространения патогена.

Второй ключевой элемент исследования — генетический анализ штаммов чумной палочки Yersinia pestis, проведенный по древней ДНК из останков жертв чумы в лондонских «чумных ямах» и других захоронениях XIV века. Он показал, что непосредственно перед Черной смертью существовало необычное генетическое разнообразие штаммов бактерии в популяциях грызунов, что свидетельствует о ее активной циркуляции.

Исследователи предполагают, что экологический стресс от резкого похолодания, вызванного извержениями вулканов, нарушил хрупкий баланс в дикой природе. Это могло привести к сокращению естественной кормовой базы, заставив зараженных грызунов, таких как черные крысы, мигрировать ближе к человеческому жилью в поисках пищи и резко увеличить контакты с людьми и их блохами — главными переносчиками болезни.

Соавтор исследования, профессор палеогенетики Том Гилберт поясняет, что это был роковой «двойной удар». С одной стороны, климатический кризис ослабил человеческую популяцию, с другой — спровоцировал всплеск активности и перемещений природного резервуара чумы.

«Люди были ослаблены голодом, их иммунитет подорван, а в этот момент произошел критический контакт с переносчиками инфекции, чья собственная экосистема была разрушена. Это не было случайностью. Это была цепная реакция, запущенная вулканами», — уверяет ученый.

Хотя исследование не отрицает роль торговых путей, таких как Шелковый путь, в распространении чумы, оно смещает акцент с вопроса «Как она распространялась» на вопрос «Почему она стала такой смертоносной именно в тот момент».

Ученые подчеркивают, что бактерия Yersinia pestis циркулировала в популяциях грызунов задолго до XIV века, но не вызывала пандемий такого масштаба. Именно беспрецедентная климатическая катастрофа, вызванная вулканической активностью, стала тем переломным триггером, который превратил локальные вспышки в глобальный ад, унесший, по разным оценкам, от 30% до 60% населения Европы.

Авторы исследования надеются, что их выводы заставят по-новому взглянуть на взаимосвязь между климатическими изменениями, экологией и здоровьем человека, что крайне актуально в контексте современных вызовов.