В Ульяновской области 38-летняя Анастасия Морозова имитировала беременность, чтобы обманом выйти замуж за 60-летнего участника СВО Тараса Астахова и получить право на выплаты после его гибели. Брак был признан фиктивным, а «черной вдове» грозит уголовная ответственность. Об этом «Ленте.ру» сообщила юрист Полина Баданина, представлявшая интересы сына военного в суде.

Астахов погиб на поле боя 4 мая 2025 года. Во время организации похорон местная администрация сообщила его сыну Илье о том, что в феврале 2025 года отец заключил брак с 38-летней Морозовой. По словам мужчины, его отец не был знаком с этой женщиной, не жил с ней и ему никогда о ней не рассказывал.

«На похороны она не приехала, зато на следующий день после погребения уже подала заявление в военкомат на выплаты как вдова», — рассказал он.

Согласно материалам дела, Астахов не собирался жениться на Морозовой, но согласился пойти в ЗАГС после того, как она предъявила ему справку о беременности.

Фиктивный брак, имитация беременности и купленные свидетели

Прокуратура настаивала на признании брака недействительным, а Илья через адвоката добивался отказа Морозовой в компенсациях и исключения ее из числа наследников. В ходе разбирательства в клинику, якобы выдавшую справку о ее беременности, направили запрос. В официальном ответе медучреждение сообщило, что никаких документов ей не выдавалось.

«На прямом допросе в суде женщина призналась, что на момент брака беременна не была», — рассказала Баданина.

Кроме того, выяснилось, что свидетели со стороны Морозовой, заявлявшие о ее «искренних» отношениях с Астаховым, дали показания за деньги. Юристы также указывали на существенную разницу в возрасте — 22 года, отсутствие совместной жизни и быта, а также то, что союз скрывали от сына Астахова, с которым у него были доверительные отношения.

Запись о регистрации брака датирована 7 февраля 2025 года и сделана в 953-м отделе ЗАГС Батецкого района Новгородской области. В это время, по данным родственников и адвокатов, Астахов должен был находиться в зоне СВО. Информации о предоставлении ему отпуска не нашли. Защита не исключила, что сама процедура могла быть сфальсифицирована.

В конечном итоге брак Астахова и Морозовой признали фиктивным, а ее саму — недостойной претендовать на социальные гарантии и разовую выплату, общий размер которых мог составить примерно 15 млн рублей.

Как отметила Баданина, признание женщины недостойной наследницей дает возможность выиграть время, так как выплаты блокируются на весь период судебного процесса, что мешает мошеннице получить деньги и исчезнуть, пока прокуратура готовит отдельный иск о фиктивности брака.

Помимо этого, «черной вдове» грозит уголовная ответственность за использование поддельного документа (часть 5 статьи 327 УК РФ). Как уточнила юрист, заявление в полицию уже подано. Наказание может включать исправительные работы до двух лет, а при доказанном мошенничестве в особо крупном размере — тюремный срок до шести лет.

Не первый и не последний случай

Баданина также отметила рост числа фиктивных браков с военнослужащими СВО. По ее словам, предотвратить такие схемы сложно, так как родственники зачастую узнают об этом только после смерти бойца.

«Такие женщины заявляют, что якобы беременны от военнослужащего, и вступают с ним в брак. Есть случаи, когда брак заключают с военнослужащим, находящимся в госпитале после ранения, который спустя непродолжительное время умирает», — рассказала она.

Ранее похожая история произошла с вдовой бойца «Ахмата» Георгия Костырко — Ангелиной, которую в СМИ окрестили «женой-трехнеделькой». Суд признал ее брак недействительным и лишил права на выплаты после того, как выяснилось, что она изменяла мужу, а после его гибели потребовала раздела имущества и уехала в Египет с другим мужчиной.

Юрист подчеркивает, что в подобных ситуациях важна оперативность. Нужно быстро собирать показания соседей, переписки, общие финансовые данные и любые другие подтверждения того, что реальной семейной жизни не было, а параллельно подавать иски в суд и обращения в прокуратуру.