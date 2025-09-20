Четверо жителей Самарской области погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, региональное правительство находится на связи с семьями погибших и обеспечит оказание им всей необходимой помощи, включая финансовую.

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал самарский губернатор.

Федорищев добавил, что в результате атаки БПЛА пострадал один житель региона, который был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением медиков.

Ранее Минобороны России в традиционной утренней сводке сообщало, что минувшей ночью над территорией Самарской области было перехвачено и уничтожено 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Со своей стороны Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил об атаке на диспетчерскую станцию «Самара» в поселке Просвет Самарской области. Информацию об ударе по объектам топливно-энергетического комплекса подтверждал и глава региона: по словам Федорищева, к 10:30 по местному времени последствия ударов были «локализованы».

«На месте по моему поручению работает группа оперштаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов», — уточнял самарский губернатор.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о том, что в ночь на 20 сентября над российскими регионами было перехвачено 149 беспилотников. В Саратовской области в результате уничтожения БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных жилых домов, пострадала одна женщина. Больше всего дронов — 40 штук — российская ПВО уничтожила над Ростовской областью.