Число жертв удара по медицинскому учреждению в Донецкой народной республике (ДНР) возросло до десяти человек. Все погибшие являлись сотрудниками больницы, сообщили в Следственном комитете (СК) России. По данным ведомства, еще десять человек получили ранения, среди них девять медработников. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 10 марта украинские военные с помощью беспилотников самолетного типа нанесли удар по стационарному медучреждению в ДНР. Атака была совершена целенаправленно, утверждают в ведомстве.

«При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты БПЛА. По изъятым предметам назначены взрывотехническая и другие экспертизы. Следствием проверяются обстоятельства, изложенные очевидцами совершенного преступления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении СК.

Минобороны России ранее сообщало о восьми погибших и десяти пострадавших. По данным военного ведомства, в момент атаки, совершенной около половины четвертого утра с использованием четырех дронов, в здании находились более 130 пациентов и около 50 медработников.

В министерстве подчеркнули, что объект никогда не использовался в военных целях. Произошедшее там назвали грубейшим нарушением международного гуманитарного права. В результате удара в двухэтажном здании больницы частично обрушились кровля и стены на втором этаже.