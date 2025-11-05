Число погибших растет: что известно об авиакатастрофе в Кентукки

В результате крушения грузового самолета компании UPS у аэропорта Луисвилла в Кентукки погибли как минимум семь человек, сообщил в соцсети X губернатор штата Энди Бешир. По его словам, ожидается, что число погибших увеличится.

Первые сообщения об авиакатастрофе в районе улиц Ферн-Вэлли и Грейд-Лейн поступили около 1:14 мск. После падения самолет возник сильный пожар, охвативший значительную территорию. Грейд-лейн закрыли на неопределенный срок. Власти временно эвакуировали жителей в радиусе 8 километров.

По словам губернатора, несколько предприятий, включая завод по переработке отходов и магазин автозапчастей, серьезно пострадали от обломков.

Изначально Бешир говорил о трех погибших и 11 пострадавших.

«Пожалуйста, помолитесь за пилотов, экипаж и всех пострадавших», — сказал губернатор штата.

По данным CNN, разбился грузовой самолет MD-11 авиакомпании UPS. В Федеральном авиационном управлении уточнили, что инцидент произошел вскоре после взлета, сообщает Федеральное авиационное управление.

Компания UPS подтвердила в X, что в катастрофе участвовал самолет этой компании.

«Мы всем сердцем сочувствуем всем, кто в этом замешан. UPS заботится о безопасности наших сотрудников, клиентов и сообществ, которым мы служим. Это особенно актуально для Луисвилла, где базируется наша авиакомпания и тысячи сотрудников UPS», — говорится в сообщении.

Рейс 2976 направлялся в аэропорт имени Дэниел К. в Гонолулу. На борту самолета находились три члена экипажа.

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 широко используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для транспортировки грузов.

Телеканал WLKY со ссылкой на источники сообщил, что возможной причиной авиакатастрофы могло стать возгорание двигателя при взлете и связанная с этим потеря мощности. Официально эта информация не подтверждена.