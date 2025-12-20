Количество пострадавших от массового отравления в частном пансионате «Долголетие» в подмосковном Видном увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По последним данным ведомства, в больницы региона доставлены 27 человек. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и тяжелое. Трое постояльцев от госпитализации отказались.

Ранее Следственный комитет России сообщал о 15 доставленных в медучреждения и трех погибших в результате инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным Telegram-канала Baza, у пострадавших обнаружена кишечная инфекция.

«Люди покупают участки под ИЖС, потом вместо частного дома под ИЖС строят вот такую халабуду, которую они называют пансионатом. Канализации нет, водоснабжения у нас нет, фельдшерско-акушерских пунктов на 6 деревень нет. <…> Неудивительно, что это произошло», — рассказала телеканалу РЕН местная жительница.

На место прибыли экстренные службы для проведения противоэпидемических мероприятий совместно с Роспотребнадзором.