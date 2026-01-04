Количество уничтоженных беспилотников, летевших на Москву, выросло до 25. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами ПВО министерства обороны. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Между тем в Туле жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали после того, как на улице Свободы была обнаружена «неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника». Об этом написал у себя в Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Территория оцеплена сотрудниками полиции <…> Предоставлен автобус для доставки жителей в пункт временного размещения. После обезвреживания боевой части БПЛА жители многоквартирных домов вернутся в свои квартиры», — заверил Миляев.

Губернатор Тульской области Александр Хинштейн, в свою очередь, сообщил, что 11 тысяч жителей региона остались без электричества из-за атаки БПЛА.

«Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населённых пунктов», — заявил Хинштейн 4 января.