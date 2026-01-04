Более 11 тысяч человек остались без электричества из-за атаки беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района», — написал Хинштейн. Из-за повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах.

«Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей», — добавил чиновник.

Он утверждает, что подачу электричества возобновят в самое ближайшее время.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 23.30 мск 3 января до 9.00 мск 4 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотников. Как следует из сводок Минобороны, 26 дронов были сбиты над Курской областью.

Следственный комитет 4 января сообщил, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников на село Хорлы в Херсонской области выросло до 29 человек. Среди них — два ребенка. Личности 12 погибших удалось установить.

По данным следствия, в ночь на 1 января на кафе и гостиницу в Хорлах «была осуществлена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами».

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек <…> В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии», — добавили в СК.