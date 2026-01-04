Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на село Хорлы в Херсонской области выросло до 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«На данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двоих несовершеннолетних», — заявила Петренко.

Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы, установлены личности 12 погибших, рассказала официальный представитель СК.

По данным следствия, в ночь на 1 января на кафе и гостиницу в Хорлах «была осуществлена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами».

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек <…> В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии», — уточнила Петренко.

Расследуется уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). На месте происшествия изъяты фрагменты нескольких беспилотников.

«Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание», — заключила Петренко.