Число жертв масштабного наводнения во Вьетнаме достигло 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Такие данные 23 ноября обнародовало министерство окружающей среды страны, подводя итоги нескольких дней проливных дождей и вызванных ими оползней.

С конца октября в южных и центральных районах Вьетнама выпало более 1900 мм осадков, в результате чего многие популярные туристические зоны оказались затоплены. Этот регион, известный как важный центр производства кофе и популярный пляжный курорт, традиционно подвержен стихийным бедствиям, но текущее наводнение превзошло многие предыдущие по масштабам.

Согласно официальному заявлению министерства, более 60 смертельных случаев с 16 ноября зарегистрировано в горной провинции Даклак, где десятки тысяч домов оказались под водой. На прошлой неделе спасатели в провинциях Зялай и Даклак были вынуждены вскрывать окна и проделывать проходы в крышах, чтобы эвакуировать людей с помощью лодок. Для масштабной эвакуации населения в безопасные районы были задействованы армейские подразделения, полиция и другие силы безопасности.

Государственная газетаThanh Nien сообщила о доставке продовольствия и воды в затопленные больницы прибрежного города Куинён в провинции Биньдинь. В одном из медицинских учреждений врачи и пациенты в течение трех дней вынуждены были питаться исключительно лапшой быстрого приготовления и водой.

Метеорологическая служба зафиксировала рекордные уровни воды в реках региона. В четверг утром река Ба в провинции Даклак превысила исторический максимум 1993 года на двух гидропостах. Река Кай в провинции Кханьхоа также достигла беспрецедентной отметки по подъему воды.

По данным национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, под водой оказалось более 235 тысяч жилых домов, а ущерб сельскому хозяйству составил около 80 000 гектаров посевов. Предварительные оценки правительства предполагают, что экономический ущерб от наводнения достиг 8,98 трлн донгов ($341 млн).

Национальное статистическое управление приводит тревожные данные: с января по октябрь экстремальные погодные явления унесли жизни 279 человек во Вьетнаме, а совокупный материальный ущерб превысил $2 млрд. Хотя сильные дожди в период с июня по сентябрь являются сезонным явлением для этой страны, научные исследования подтверждают, что антропогенное изменение климата приводит к учащению и усилению разрушительных погодных аномалий.